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Леди
Красота и здоровье
6 сентября 21, 13:30
Способы защиты от «заразного» ожирения
переедание
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Ожирением можно «заразиться» — человеку свойственно подражательное поведение, поэтому он может есть больше или меньше, следуя примеру окружающих.
Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что существует несколько способов защитить себя и других от переедания.

Специалист уточнила, что «социальное заражение» может происходить из-за моды на определенный тип фигуры или семейных привычек — если один супруг любит поесть, то второму будет трудно удержаться.

Елена Соломатина предложила не открыто бороться с вредной привычкой близких, а применять различные хитрости.

— Просто убеждать бывает бесполезно. Стоит попробовать к той не очень полезной еде готовить салаты чаще, чем обычно. Конечно, можно оставить что-то жареное, но к нему добавить овощи. Так, себе можно положить побольше салата и меньше вредной еды, — отметила диетолог.

В дальнейшем врач предложила отучать близких от жареной пищи и чаще запекать, варить и тушить продукты. С десертами также нужно постепенно переходить на «более легкие», например, вместо куска торта съесть мороженое или сухофрукты.

Источник: https://storinka.com.ua/
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