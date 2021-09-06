Способы защиты от «заразного» ожирения

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что существует несколько способов защитить себя и других от переедания.





Специалист уточнила, что «социальное заражение» может происходить из-за моды на определенный тип фигуры или семейных привычек — если один супруг любит поесть, то второму будет трудно удержаться.





Елена Соломатина предложила не открыто бороться с вредной привычкой близких, а применять различные хитрости.





— Просто убеждать бывает бесполезно. Стоит попробовать к той не очень полезной еде готовить салаты чаще, чем обычно. Конечно, можно оставить что-то жареное, но к нему добавить овощи. Так, себе можно положить побольше салата и меньше вредной еды, — отметила диетолог.





В дальнейшем врач предложила отучать близких от жареной пищи и чаще запекать, варить и тушить продукты. С десертами также нужно постепенно переходить на «более легкие», например, вместо куска торта съесть мороженое или сухофрукты.



