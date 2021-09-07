Допустимая норма сладкого в день

По ее словам, дневная норма составляет 25-50 граммов. При этом эксперт отмечает, что данная цифра включает в себя не только сахар-песок, но и сладкое, а также продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и прочие.





Помимо этого, Бочарова рассказала, что 25 граммов — это примерно пять-шесть ложек сахара. Она добавила, что когда съедается больше сладкого, то количество полученных калорий не должно превышать десяти процентов от общей калорийности дневного рациона, иначе возникает риск лишнего веса и диабета второго типа.



