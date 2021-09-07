Косметолог сказала о фитнессе для лица

Процедура позволяет привести мышцы в состояние тонуса.





Об этом рассказала косметолог-эстетист Светлана Стратулат. "Альтернатива ботокса – массаж лица в сочетании с пилингами и увлажняющими масками", – уточнила она.





По ее словам, массаж особенно подойдет для женщин в возрасте старше 30-35 лет. "Когда не хочется делать омолаживающие инъекции, то очень хорошо работают массажи".





"Иногда после массажа люди ощущают крепатуру на лице. Мышцы лица в тонусе, улучшается кровоток. Это как пассивный фитнесс лица. Результаты очень хорошие", – подчеркнула косметолог.





Она добавила, что после массажа следует процедура увлажнения кожи. "Например, с живым коллагеном. Мне нравится живой коллаген. Процедура массажа завершается маской на 20 минут".





Косметолог подчеркнула, что массаж лица, как и большинство косметологических процедур, является "курсовым", то есть таким, который следует проводить не разово, а систематически на протяжении определенного периода времени.





"Как правило, курс массажа лица – это 10-15 процедур. Его необходимо проводить 2-3 раза в неделю в зависимости от типа лица. Такие курсы можно проводить дважды в год", – уточнила она.



