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Леди
Красота и здоровье
7 сентября 21, 15:04
Косметолог сказала о фитнессе для лица
массаж
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Альтернативой инъекциям ботокса и другим омолаживающим инъекциям может служить массаж лица.
Процедура позволяет привести мышцы в состояние тонуса.

Об этом рассказала косметолог-эстетист Светлана Стратулат. "Альтернатива ботокса – массаж лица в сочетании с пилингами и увлажняющими масками", – уточнила она.

По ее словам, массаж особенно подойдет для женщин в возрасте старше 30-35 лет. "Когда не хочется делать омолаживающие инъекции, то очень хорошо работают массажи".

"Иногда после массажа люди ощущают крепатуру на лице. Мышцы лица в тонусе, улучшается кровоток. Это как пассивный фитнесс лица. Результаты очень хорошие", – подчеркнула косметолог.

Она добавила, что после массажа следует процедура увлажнения кожи. "Например, с живым коллагеном. Мне нравится живой коллаген. Процедура массажа завершается маской на 20 минут".

Косметолог подчеркнула, что массаж лица, как и большинство косметологических процедур, является "курсовым", то есть таким, который следует проводить не разово, а систематически на протяжении определенного периода времени.

"Как правило, курс массажа лица – это 10-15 процедур. Его необходимо проводить 2-3 раза в неделю в зависимости от типа лица. Такие курсы можно проводить дважды в год", – уточнила она.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
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