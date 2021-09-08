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Леди
Красота и здоровье
8 сентября 21, 11:35
Плюсы для здоровья от употребления арбузов
арбуз
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В разгаре сезон арбузов, и это прекрасный повод для того, чтобы почаще покупать эти потрясающие продукты.
Они способствуют увлажнению чуть ли не лучше всех остальных видов пищи, так как состоят на 92% из воды, да ещё и содержат мало калорий.
 
Сейчас пик арбузного сезона, и большинство из нас согласится с тем, что арбузы - это вкусные и освежающие фрукты. Но знаете ли вы о том, какую пользу они приносят для здоровья. В одной чашки нарезанного арбуза всего 46 калорий, зато полно питательных веществ, включая витамины и минералы 
 
В арбузах содержатся такие электролиты, как калий, семена арбуза являются источником очень важных питательных веществ вроде жирных кислот Омега-3, белков, витаминов, железа, цинка, меди, магния и калия. Самое приятное в том, что в них очень мало сахара. Итак, в следующий раз, когда вы будете есть арбуз, не выбрасывайте косточки.

Кстати, арбузные косточки можно запекать в духовке в течение 15-20 минут, чтобы получился вкусный полдник. У арбуза есть потрясающее свойство сохранять увлажненными наши тела, поскольку он на 90% состоит из воды. Арбузы предотвращают опухоли за счёт ликопина, кукурбитацина Е и других растительных соединений. Наконец, арбуз полезен для здоровья сердца, он уменьшает болезненность мышц и является богатым антиоксидантами, полезен для волос и кожи человека.

Источник: https://toneto.net/
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