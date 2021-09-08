Как быстро снизить уровень глюкозы в крови

Повышенный сахар в крови существенно влияет на работоспособность и общее самочувствие человека. Избежать этого можно, если в ежедневное меню включить несколько полезных продуктов.





Физические упражнения — утренняя зарядка, вечерняя йога или короткая разминка в разгар рабочего дня помогут быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови. При условии, что вы будете делать их регулярно, конечно.





Вне всякого сомнения, именно воду надо пить, если вы чувствуете жажду. В отличие от вредных газированных сахаросодержащих напитков и слишком сладких фруктовых соков, этот природный напиток предотвращает обезвоживание и помогает почкам выводить избыток сахара с мочой. Клинически доказано, что недостаточное потребление воды повышает риск развития гипергликемии (состояние, связанное с повышением уровня глюкозы в крови).





С помощью правильно подобранного питания реально поддерживать уровень сахара в пределах допустимой нормы. Продукты с низким гликемическим индексом, снижают уровень сахара в крови, должны составлять основу рациона. От чего следует держаться подальше? Исключите из меню продукты, повышающие сахар. Внимательно читайте состав на упаковке, сахар может содержаться даже в консервах, колбасах и в других готовых продуктах.



