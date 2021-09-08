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Леди
Красота и здоровье
8 сентября 21, 11:37
Как быстро снизить уровень глюкозы в крови
завтрак
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Физические упражнения - утренняя зарядка, вечерняя йога или короткая разминка в разгар рабочего дня.
Повышенный сахар в крови существенно влияет на работоспособность и общее самочувствие человека. Избежать этого можно, если в ежедневное меню включить несколько полезных продуктов. 

Физические упражнения — утренняя зарядка, вечерняя йога или короткая разминка в разгар рабочего дня помогут быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови. При условии, что вы будете делать их регулярно, конечно.  

Вне всякого сомнения, именно воду надо пить, если вы чувствуете жажду. В отличие от вредных газированных сахаросодержащих напитков и слишком сладких фруктовых соков, этот природный напиток предотвращает обезвоживание и помогает почкам выводить избыток сахара с мочой. Клинически доказано, что недостаточное потребление воды повышает риск развития гипергликемии (состояние, связанное с повышением уровня глюкозы в крови). 

С помощью правильно подобранного питания реально поддерживать уровень сахара в пределах допустимой нормы. Продукты с низким гликемическим индексом, снижают уровень сахара в крови, должны составлять основу рациона. От чего следует держаться подальше? Исключите из меню продукты, повышающие сахар. Внимательно читайте состав на упаковке, сахар может содержаться даже в консервах, колбасах и в других готовых продуктах.

Источник: https://society.comments.ua/
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