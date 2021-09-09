Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.61
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
9 сентября 21, 12:41
О чем могут говорить холодные руки
руки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если в зимнее время года холодные руки вполне являются нормой, то низкая температура конечностей даже в летнюю жару – это показатель того, что у человека не все в порядке с организмом.
Какие же болезни могут приводить к постоянно холодным рукам?

Одни из таких болезней – гормональные сбои и отклонения, в том числе болезнь щитовидной железы. Такой же симптом может говорить и о низком артериальном давлении, атеросклерозе и даже о сахарном диабете. К холодным рукам может привести и болезнь Рейно, которая заключается в нарушениях кровоснабжения конечностей.

Чтобы избавиться от этой проблемы, врачи советуют вести активный образ жизни, заниматься спортом и отказываться от вредных привычек – стандартное «общее место» в рекомендациях медиков. Конечно, от сахарного диабета и некоторых других перечисленных болезней таким способом избавиться не получится.

Кровеносная система человека – достаточно сложный и тонкий механизм, который может работать не идеально по самым разным причинам. В последнее время сосудистые заболевания встречаются у людей все чаще, даже в молодом возрасте. Одна из главных причин этого – малоподвижный образ жизни. Те, кто регулярно занимается в спортзале, знают, каким становится «горячим» организм сразу после тренировки. Кровь усиленно разливается по всему организму, благодаря чему и конечности теплые даже зимой, и голова перестает болеть, и улучшается общее самочувствие.

Физические упражнения – один из действенных способов отогреть холодные конечности. Также можно окунуть их на некоторое время в теплую, почти горячую воду. Водные процедуры сами по себе являются хорошим средством разгона крови; в этих целях специалисты рекомендуют контрастный душ. Правда, подходит это средство не всем людям, в некоторых случаях существуют даже противопоказания.

Еще один совет – не носить слишком обтягивающую одежду, ведь она сдавливает сосуды. В холодную погоду одежда должна быть теплой, но свободной.

Источник: https://changeua.com/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лучший чай для здоровья мозга
noimageПравильный завтрак поможет вам похудеть на 10 кг за месяц
Лента новостей