О чем могут говорить холодные руки

Какие же болезни могут приводить к постоянно холодным рукам?





Одни из таких болезней – гормональные сбои и отклонения, в том числе болезнь щитовидной железы. Такой же симптом может говорить и о низком артериальном давлении, атеросклерозе и даже о сахарном диабете. К холодным рукам может привести и болезнь Рейно, которая заключается в нарушениях кровоснабжения конечностей.





Чтобы избавиться от этой проблемы, врачи советуют вести активный образ жизни, заниматься спортом и отказываться от вредных привычек – стандартное «общее место» в рекомендациях медиков. Конечно, от сахарного диабета и некоторых других перечисленных болезней таким способом избавиться не получится.





Кровеносная система человека – достаточно сложный и тонкий механизм, который может работать не идеально по самым разным причинам. В последнее время сосудистые заболевания встречаются у людей все чаще, даже в молодом возрасте. Одна из главных причин этого – малоподвижный образ жизни. Те, кто регулярно занимается в спортзале, знают, каким становится «горячим» организм сразу после тренировки. Кровь усиленно разливается по всему организму, благодаря чему и конечности теплые даже зимой, и голова перестает болеть, и улучшается общее самочувствие.





Физические упражнения – один из действенных способов отогреть холодные конечности. Также можно окунуть их на некоторое время в теплую, почти горячую воду. Водные процедуры сами по себе являются хорошим средством разгона крови; в этих целях специалисты рекомендуют контрастный душ. Правда, подходит это средство не всем людям, в некоторых случаях существуют даже противопоказания.





Еще один совет – не носить слишком обтягивающую одежду, ведь она сдавливает сосуды. В холодную погоду одежда должна быть теплой, но свободной.



