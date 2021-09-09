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Леди
Красота и здоровье
9 сентября 21, 12:43
Лучший чай для здоровья мозга
зеленый чай
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Утром много людей предпочитают пить кофе, но исследователи из Швейцарии рекомендуют переходить на зеленый чай, поскольку этот напиток гораздо полезнее для здоровья, в частности, он улучшает мозговую активность.
Автор исследования Стефан Боргвардт подчеркнул, что в составе зеленого чая есть большое количество антиоксидантных веществ, которые борются в организме со свободными радикалами, защищая его от развития серьезных заболеваний.

Согласно исследованиям, этот напиток помогает в лечении психических расстройств, таких как слабоумие. Он способен увеличить краткосрочную синаптическую пластичность мозга, благотворно влияя на его когнитивные функции.

Отметим, что зеленый чай, в составе которого много витаминов и микроэлементов, в частности кальция, магния, железа, фосфора, натрия, увеличивает концентрацию дофамина в организме (гормона счастья). Одновременно он снижает выработку аденозина - вещества, замедляющего реакции нервной системы. Это влияет на мозговую активность, память, внимание и настроение.

Кроме того, на здоровье мозга положительно влияет чай с мелиссой, чай на основе женьшеня и чай с розмарином. Их периодически нужно добавлять в свой рацион, чтобы улучшить когнитивные способности и самочувствие в целом.

Источник: https://charter97.org/
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