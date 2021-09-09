Лучший чай для здоровья мозга

Автор исследования Стефан Боргвардт подчеркнул, что в составе зеленого чая есть большое количество антиоксидантных веществ, которые борются в организме со свободными радикалами, защищая его от развития серьезных заболеваний.





Согласно исследованиям, этот напиток помогает в лечении психических расстройств, таких как слабоумие. Он способен увеличить краткосрочную синаптическую пластичность мозга, благотворно влияя на его когнитивные функции.





Отметим, что зеленый чай, в составе которого много витаминов и микроэлементов, в частности кальция, магния, железа, фосфора, натрия, увеличивает концентрацию дофамина в организме (гормона счастья). Одновременно он снижает выработку аденозина - вещества, замедляющего реакции нервной системы. Это влияет на мозговую активность, память, внимание и настроение.





Кроме того, на здоровье мозга положительно влияет чай с мелиссой, чай на основе женьшеня и чай с розмарином. Их периодически нужно добавлять в свой рацион, чтобы улучшить когнитивные способности и самочувствие в целом.



