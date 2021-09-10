Полезные свойства чернослива

Ранее упомянутые исследования проводила доктор Нэнси Тернер, который является профессором исследования в области науки отдела питания и пищевых продуктов, в Техасском университете. Суть этого исследования состояла в том, что чернослив помогает стимулировать сохранение микробиоты, известной как бактерии кишечника, которая создана в толстой кишке.





При остановке роста опухолей и борьбы с раковыми клетками, кишечные бактерии снижают риск заболеть раком. Есть более, чем триллион видов бактерий в желудочно-кишечном тракте. Воспаление может произойти, если происходит нарушение микробиоты. Это воспаление увеличивает риск рака кишечника.





Чернослив богат фенольными соединениями.





Фенольные соединения, которые содержатся в черносливе, были рассмотрены в рамках исследования. Они очень полезны для здоровья и способны сбалансировать свободные радикалы, а также работают как антиоксиданты. Известно, что свободные радикалы повреждают ДНК и могут продлить риск развития раковых клеток.





Эксперимент был проведен на крысах. Крысы были разделены на две равные группы. Первая группа была на диете, которая содержала чернослив, а вторая группа не была.





Рационы имели одинаковое количество калорий и макроэлементов, поэтому единственное, в чем было различие – чернослив. Следующим шагом было изучение содержимого кишечника и тканей толстой кишки.





Чернослив накапливает здоровые бактерии кишечника





Находки были обнаружены, когда было рассмотрено содержимое кишечника. Во-первых, они наблюдали, что у крыс, которые были на диете из сушеной сливы, улучшилось здоровье микрофлоры кишечника, и было замечено снижение нездоровой кишечной флоры. Крысы без черносливом диете имели противоположные результаты.





Крысы, которые потребляли сушеные сливы, также показали уменьшенное проявление аберрантных очагов, по сравнению с другими крысами. Аберрантные очаги указывают на увеличение риска развития рака.





Создавая больше микробиоты в дистальной части толстой кишки (последняя часть толстой кишки), у крыс, которые потребляли чернослив, имели более низкие шансы заболеть раком, как заявлено исследователями.





Заключительные представления о черносливе





В заключение доктор Тернер провела исследование, которое доказало, что, если употреблять чернослив, то можно стимулировать здоровую систему микробиоты, тем самым уменьшая риск возникновения рака толстой кишки.



