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Леди
Красота и здоровье
11 сентября 21, 11:37
Утренний чай для снижения давления
каркаде
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Снизить кровяное давление можно с помощью употребления одного напитка по утрам.
Диетолог из США Лорен Харрис-Пинкус рассказала, что снизить уровень давления поможет чай каркаде. Этот напиток будет полезен для людей с прегипертонией и гипертонией первой степени. Исследование показало, что люди, выпивающие ежедневно три чашки каркаде, имели такие же улучшения с давлением, какие были при приеме некоторых стандартных лекарств.

По словам эксперта, для большей пользы и вкуса в каркаде можно добавить свежевыжатый гранатовый сок, который содержит антиоксиданты-полифенолы. Также Харрис-Пинкус отмечает наличие антоцианов в косточках граната и эллагитаннинов в кожуре и белой мякоти вокруг косточек.

Чашка каркаде по утрам идеально подойдет для профилактики гипертонии.

Источник: https://golos.ua/
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