Утренний чай для снижения давления

Диетолог из США Лорен Харрис-Пинкус рассказала, что снизить уровень давления поможет чай каркаде. Этот напиток будет полезен для людей с прегипертонией и гипертонией первой степени. Исследование показало, что люди, выпивающие ежедневно три чашки каркаде, имели такие же улучшения с давлением, какие были при приеме некоторых стандартных лекарств.





По словам эксперта, для большей пользы и вкуса в каркаде можно добавить свежевыжатый гранатовый сок, который содержит антиоксиданты-полифенолы. Также Харрис-Пинкус отмечает наличие антоцианов в косточках граната и эллагитаннинов в кожуре и белой мякоти вокруг косточек.





Чашка каркаде по утрам идеально подойдет для профилактики гипертонии.



