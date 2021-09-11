Овощи и травы, которые необходимы организму для очищения

Об этом в своем блоге в Инстаграм рассказала нутрициолог Надя Андреева.⠀





Специалист по питанию объяснила, что листовые овощи можно разделить на две основные категории: овощи с мягким и резким вкусом.





“Шпинат, листовая свекла, китайская и листовая капуста относятся к группе с мягким вкусом, а кудрявая капуста, листовая горчица, руккола, одуванчик, щавель и репа относятся к группе овощей с резким вкусом”, – рассказала Надя.⠀





Список горьких трав и листовых овощей, которые нужны весной каждому, кто привык заботиться о своем здоровье. Они позволят получить максимальную пользу от сезона зелени:⠀





руккола

листья одуванчика

молодая крапива

горчичная ботва

ботва свеклы

ботва репы

водяной кресс

эндивий

амарант

салат фризе

листовая капуста кале (кейл)

салат радиккио (или радичио).





“Большинство из этих растений хоть и звучат экзотично, можно вырастить самостоятельно на подоконнике или огороде либо собрать в лесу, когда вы отправитесь туда на прогулку”, – пообещала Андреева.





Она подчеркнула, что все эти растения являются превосходным источником антиоксидантов (витаминов А и С), а также витамина Е, фолиевой кислоты, витамина К, железа, кальция, магния и клетчатки.





“Многие разновидности, особенно – семейство крестоцветных, содержат уникальные энзимы, защищающие от рака”, – рассказала Надя.





Как выбирать листовые овощи?





- При покупке зелени обратите внимание на листву. Она должна быть хрустящей, свежего зеленого цвета.

- Постарайтесь выбирать растения, выращенные местными фермерами, в которых не содержатся пестициды.

- Нежные, хрупкие листья быстро портятся, поэтому постарайтесь использовать их как можно скорее.



