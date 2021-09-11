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Леди
Красота и здоровье
11 сентября 21, 11:40
Овощи и травы, которые необходимы организму для очищения
салат фризе
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Листовые овощи часто называют горькой зеленью из-за их доминантного вкуса горечи. Тем не менее, среди них можно встретить сладкие (китайская капуста), острые (руккола, листовая горчица) и кислые листовые овощи (щавель).
Об этом в своем блоге в Инстаграм рассказала нутрициолог Надя Андреева.⠀

Специалист по питанию объяснила, что листовые овощи можно разделить на две основные категории: овощи с мягким и резким вкусом.

“Шпинат, листовая свекла, китайская и листовая капуста относятся к группе с мягким вкусом, а кудрявая капуста, листовая горчица, руккола, одуванчик, щавель и репа относятся к группе овощей с резким вкусом”, – рассказала Надя.⠀

Список горьких трав и листовых овощей, которые нужны весной каждому, кто привык заботиться о своем здоровье. Они позволят получить максимальную пользу от сезона зелени:⠀

руккола
листья одуванчика
молодая крапива
горчичная ботва
ботва свеклы
ботва репы
водяной кресс
эндивий
амарант
салат фризе
листовая капуста кале (кейл)
салат радиккио (или радичио).

“Большинство из этих растений хоть и звучат экзотично, можно вырастить самостоятельно на подоконнике или огороде либо собрать в лесу, когда вы отправитесь туда на прогулку”, – пообещала Андреева.

Она подчеркнула, что все эти растения являются превосходным источником антиоксидантов (витаминов А и С), а также витамина Е, фолиевой кислоты, витамина К, железа, кальция, магния и клетчатки.

“Многие разновидности, особенно – семейство крестоцветных, содержат уникальные энзимы, защищающие от рака”, – рассказала Надя.

Как выбирать листовые овощи?

- При покупке зелени обратите внимание на листву. Она должна быть хрустящей, свежего зеленого цвета.
- Постарайтесь выбирать растения, выращенные местными фермерами, в которых не содержатся пестициды.
- Нежные, хрупкие листья быстро портятся, поэтому постарайтесь использовать их как можно скорее.

Источник: https://changeua.com/
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