Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
12 сентября 21, 11:17
Один из лучших витаминов для омоложения после 40 лет
витамины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Названы продукты, в которых он содержится.
Западные специалисты в области антиэйдж-терапии называют биотин, одним из лучших витаминов, помогающих сопротивляться старению.

Ученые считают его «пока еще малоизвестным, но очень перспективным» средством омоложения.

Биотин - это витамин группы B, также называемый витамином H. Он помогает организму усваивать углеводы, жиры, белки и преобразовывать их в энергию.

Благодаря биотину улучшаются многие функции внутренних систем.

Так, биотин помогает уменьшить концентрацию вредного холестерина, стимулирует процессы обмена веществ, работу надпочечников и щитовидной железы. Кроме того, исследование показало, что биотин в сочетании с хромом помогает людям с лишним весом контролировать уровень сахара в крови и защищает от развития толерантности к инсулину.

Следствием того, что под действием биотина активизируется работа организма, становятся позитивные изменения во внешнем облике, отмечают эксперты. Например, у женщин улучшается состояние кожи и волос, что производит эффект моложавости.

Этот витамин содержится в сельди, сардинах, тунце, форели, авокадо, моркови, миндале, яичных желтках и ягодах.

Источник: https://charter97.org/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самый безопасный и полезный вид спорта
Лента новостей