Лучший напиток для здоровья глаз и сердца

Получив репутацию «суперфуда» среди адептов здорового образа жизни, капуста может похвастаться такими питательными веществами, как витамин К, витамин С, витамин А, марганец, медь, кальций, калий. Кроме того, стакан капусты содержит всего 33,5 калорий, 6,7 граммов углеводов и 0,5 грамма жира. Кале помогает бороться с раком и предотвращать его, пишет healthinfo.ua.





Питательные вещества в капусте укрепляют вашу иммунную систему, позволяя ей более эффективно бороться с мутирующими клетками. Кроме того, капуста является богатым источником сероорганических соединений, которые расщепляются организмом на изотиоцианаты. Эти соединения усиливают противораковые ферменты и нейтрализуют любые вызывающие рак элементы.





Кале защищает организм от свободных радикалов. Антиоксиданты в овощах, таких как капуста, нейтрализуют эти свободные радикалы и предотвращают окислительный стресс. Некоторые известные антиоксиданты в капусте - витамин С, бета-каротин и другие флавоноиды и полифенолы, такие как кверцетин и кемпферол.





Сохраняет здоровье глаз. Капуста содержит питательные вещества лютеин и зеаксантин, которые на самом деле необходимы глазам для блокирования синего света от проникновения в нижележащие структуры сетчатки.





Это предотвращает вызванное светом окислительное повреждение, которое впоследствии может привести к дегенерации желтого пятна, которая является ухудшением состояния макулы (небольшой центральной области сетчатки, которая контролирует остроту зрения). Кале предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Это класс заболеваний, которые затрагивают сердце или кровеносные сосуды и возникают главным образом из-за процесса, известного как атеросклероз. Атеросклероз возникает, когда на стенках кровеносных сосудов образуется налет, что делает проход более узким. Если в проходе образуется сгусток крови, вы можете получить сердечный приступ или ишемический инсульт в зависимости от того, где ограничен поток крови, то есть от сердца или мозга. Кале является хорошим источником лютеина, ксантофилла и природного каротиноида. Было доказано, что лютеин снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности или холестерина ЛПНП, защищает от воспаления из-за образования бляшек на стенках артерий. Витамин С, если его принимать сверх дневной минимальной дозы, также помогает снизить уровень холестерина ЛПНП и повысить уровень здорового холестерина ЛПВП.





Смузи из кале и манго





Ингредиенты:





2 стакана капусты кале

1 манго (свежий иди замороженный)

1 банан

1 стакан воды (или больше)



