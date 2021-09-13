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Леди
Красота и здоровье
13 сентября 21, 13:00
Симптомы, которые указывают на присутствие камней в почках
почки
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Существует довольно много разных типов почечных камней, но все они имеют схожие симптомы.
Камни в почках – это твердые образования, которые образуются из химических веществ в моче. Почки очищают кровь от шлаков и выводят их с мочой, контролируют уровень натрия, калия, кальция в крови, и наиболее распространенными являются именно кальциевые камни, возникающие в результате скопления минерала в почках.

Медики из NHS (Национальная служба здравоохранения, Великобритания) констатируют, что ряд факторов повышают вероятность развития камней в почках.

Редкое мочеиспускание. Низкий объем мочи означает недостаточную гидратацию организма – при таком дефиците влаги почки не могут эффективно растворять и обрабатывать то, что через них проходит.

Потребление соли. Пристрастие к пище с высоким содержанием соли увеличивает частоту образования камней в почках.

Белок. Большое количество поедаемого животного белка, содержащегося в различных видах мяса и рыбы, также усиливает подверженность возникновению почечных камней.

Другие факторы риска: ожирение, заболевания кишечника, (болезнь Крона, язвенный колит), прием некоторых лекарств и добавок, наследственность.

 Камни в почках: симптомы. NHS выделяет семь ключевых 7 признаков, которые могут указывать на их присутствие.

боль в животе или паху (у мужчин – еще и в яичках)
высокая температура
потливость
приступообразная сильная боль в пояснице (приходит и уходит)
общее плохое самочувствие, рвота
кровь в моче
инфекция мочевыделительной системы.

Возможное осложнение. В некоторых случаях почечный камень может блокировать мочеточник – трубку, соединяющую почку с мочевым пузырем. Это способствует развитию инфекции почек.

Симптомы инфекции почек похожи на симптомы камней в почках, но могут также включать:

лихорадочное состояние (озноб и дрожь)
чувство сильной слабости или усталости
диарею
мутную, неприятно пахнущую мочу.

Источник: https://toneto.net/
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