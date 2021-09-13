Симптомы, которые указывают на присутствие камней в почках

Камни в почках – это твердые образования, которые образуются из химических веществ в моче. Почки очищают кровь от шлаков и выводят их с мочой, контролируют уровень натрия, калия, кальция в крови, и наиболее распространенными являются именно кальциевые камни, возникающие в результате скопления минерала в почках.





Медики из NHS (Национальная служба здравоохранения, Великобритания) констатируют, что ряд факторов повышают вероятность развития камней в почках.





Редкое мочеиспускание. Низкий объем мочи означает недостаточную гидратацию организма – при таком дефиците влаги почки не могут эффективно растворять и обрабатывать то, что через них проходит.





Потребление соли. Пристрастие к пище с высоким содержанием соли увеличивает частоту образования камней в почках.





Белок. Большое количество поедаемого животного белка, содержащегося в различных видах мяса и рыбы, также усиливает подверженность возникновению почечных камней.





Другие факторы риска: ожирение, заболевания кишечника, (болезнь Крона, язвенный колит), прием некоторых лекарств и добавок, наследственность.





Камни в почках: симптомы. NHS выделяет семь ключевых 7 признаков, которые могут указывать на их присутствие.





боль в животе или паху (у мужчин – еще и в яичках)

высокая температура

потливость

приступообразная сильная боль в пояснице (приходит и уходит)

общее плохое самочувствие, рвота

кровь в моче

инфекция мочевыделительной системы.





Возможное осложнение. В некоторых случаях почечный камень может блокировать мочеточник – трубку, соединяющую почку с мочевым пузырем. Это способствует развитию инфекции почек.





Симптомы инфекции почек похожи на симптомы камней в почках, но могут также включать:





лихорадочное состояние (озноб и дрожь)

чувство сильной слабости или усталости

диарею

мутную, неприятно пахнущую мочу.



