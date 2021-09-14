Самые полезные продукты для глаз

Определенные продукты почти неразрывно связываются с питательными веществами. Если вы задумаетесь о продуктах с витамином С, то выберете апельсины. Чтобы восполнить недостаток калия, большинство из нас остановится на бананах. А если вас попросят назвать овощи или фрукты с высоким содержанием витамина А, то выиграет морковь.





Витамин А необходим для здоровья. Это питательное вещество способствует здоровому зрению. Он также играет важную роль в поддержании иммунной и репродуктивной систем.





Конечно, морковь является прекрасным источником витамина А. Полстакана сырого овоща содержит значительные 510 микрограммов. Это 57% рекомендуемой суточной нормы (RDA) для мужчин и 73% для женщин.





Но есть продукты, в которых витамина А больше, чем в моркови.





Вот наш список 7 самых здоровых продуктов, которые нужно есть прямо сейчас.





Говяжья печень





Органическое мясо может быть не самым популярным вариантом, но не сбрасывайте его со счетов. Говяжья печень является богатым источником витамина А с 8020 микрограммами на 30 г. Печень ягненка и кровянка также богаты витамином А.





Печень трески





Жир печени трески имеет ряд преимуществ. Он насыщен полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и витамином D, что повышает иммунитет. Это также удивительное источник витамина А – 4080 микрограммов на столовую ложку.





Запеченный картофель, лучше батат





Батат — это простой, но вкусный гарнир практически к любому блюду. Его 1100 микрограммов витамина А на чашку однозначно превосходят сырую морковь. Обязательно ешьте батат с кожурой, чтобы получить больше витамина А.





Тыквенное пюре





Тыквенные кексы, смузи, пироги — нет конца вкусным вариантам использования тыквенного пюре. Каждая чашка содержит 706 микрограммов полезного вещества.





Желтый кабачок





Бета-каротин, растительная форма витамина А, придает многим овощам характерный красновато-желтый цвет. Желтый кабачок — не исключение! 200 г такого овоща — 1140 микрограммов витамина А.





Осень создана для того, чтобы мы наслаждались лучшими овощами, богатыми витамином А. Так что спешите – готовьте полезные блюда из осенних овощей и укрепляйте свое здоровье.



