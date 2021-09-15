Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.51
USD
26.64
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
15 сентября 21, 12:46
Как защитить суставы осенью
суставы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артриты и артрозы зачастую обостряются каждую осень. Болезнь проявляются чувством дискомфорта, тяжестью или онемением, ноющей болью.
При этом, если артроз поражает только суставы, то артрит провоцирует  воспалительный процесс во всем организме.

«Тем, кто уже страдает хронической болезнью, нужно как можно скорее привести в норму свой вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на суставы, – это поможет снизить риск обострения», – отметила врач, напомнив, что умеренные физические нагрузки  людям с артритом и артрозом просто жизненно необходимы.  При этом стоит посоветоваться со специалистом, чтобы выбрать для себя идеальную нагрузку с учетом возраста, физической формы и имеющихся болезней.

«Важно помнить, что без движения наши суставы становятся негибкими, но и чрезмерные нагрузки  на суставы могут привести к обострению.  При этом,  во время обострения болезни, физические нагрузки нужно прекращать», – предупредил врач.

Стоит также пересмотреть свой ежедневный режим питания. В частности, отказаться от жирных, жареных продуктов, соленых закусок и красного мяса в пользу фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов. Для костей и суставов очень полезен натуральный желатин. Потому стоит как можно чаще употреблять в пищу желе, натуральный холодец, а также мармелад.  Не менее важен и питьевой режим. Эксперты рекомендуют отказаться от крепкого черного чая, кофе, любой колы и сладкой газировки и тем более алкогольных напитков в пользу чистой негазированной минеральной воды и травяных чаев.

Источник: https://golos.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лучшие добавки для укрепления иммунитета
Лента новостей