Как защитить суставы осенью

При этом, если артроз поражает только суставы, то артрит провоцирует воспалительный процесс во всем организме.





«Тем, кто уже страдает хронической болезнью, нужно как можно скорее привести в норму свой вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на суставы, – это поможет снизить риск обострения», – отметила врач, напомнив, что умеренные физические нагрузки людям с артритом и артрозом просто жизненно необходимы. При этом стоит посоветоваться со специалистом, чтобы выбрать для себя идеальную нагрузку с учетом возраста, физической формы и имеющихся болезней.





«Важно помнить, что без движения наши суставы становятся негибкими, но и чрезмерные нагрузки на суставы могут привести к обострению. При этом, во время обострения болезни, физические нагрузки нужно прекращать», – предупредил врач.





Стоит также пересмотреть свой ежедневный режим питания. В частности, отказаться от жирных, жареных продуктов, соленых закусок и красного мяса в пользу фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов. Для костей и суставов очень полезен натуральный желатин. Потому стоит как можно чаще употреблять в пищу желе, натуральный холодец, а также мармелад. Не менее важен и питьевой режим. Эксперты рекомендуют отказаться от крепкого черного чая, кофе, любой колы и сладкой газировки и тем более алкогольных напитков в пользу чистой негазированной минеральной воды и травяных чаев.



