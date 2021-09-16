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16 сентября 21, 10:43
Как избавиться от дискомфорта при ношении маски
В Минздраве признали, что долгое ношение масок может вызвать определенные проблемы с кожей лица. В то же время, специалисты отметили, что возможно уменьшить негативное влияние на кожу от их постоянного ношения. О том, как правильно носить маски сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В частности, ведомство не рекомендовало пользоваться обычными увлажняющими кремами для защиты кожи лица от натирания маски. В то же время, специалисты отметили, что, например, тальковая присыпка снижает трение маски о кожу на 49% при нанесении и на 59% - через 4 часа; смесь кокосового масла, какао-масла и пчелиного воска снижает трение на 31% при нанесении и на 53% через 4 часа; эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.
Также они рекомендовали не пренебрегать правилами личной гигиены и следить за чистотой кожи лица.
"Если нет возможности использовать одноразовую маску, надо следить за чистотой многоразовой", - говорится в сообщении.
При этом умываться надо деликатными средствами, которые не будут подсушивать кожу. Крем (или другие средства) следует наносить за 15 минут до надевания маски, чтобы средство впиталось кожей, а не осталось на маске.
"Раз в неделю можно воспользоваться успокаивающей косметической маской, которая освежит и восстановит кожу лица", - отметили специалисты.
Кроме того, они посоветовали во время ношения маски не касаться ее грязными руками, а в случае возникновения угрей, не выдавливать их самостоятельно.
Источник: https://korrespondent.net/