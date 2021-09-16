Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.41
USD
26.69
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
16 сентября 21, 10:43
Как избавиться от дискомфорта при ношении маски
маска
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
От раздражения, покраснения, высыпаний связанных с ношением масок чаще страдают медицинские работники, работники супермаркетов, банков, аптек, которые вынуждены носить средства защиты в течение всего рабочего дня.
В Минздраве признали, что долгое ношение масок может вызвать определенные проблемы с кожей лица. В то же время, специалисты отметили, что возможно уменьшить негативное влияние на кожу от их постоянного ношения. О том, как правильно носить маски сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. 

В частности, ведомство не рекомендовало пользоваться обычными увлажняющими кремами для защиты кожи лица от натирания маски. В то же время, специалисты отметили, что, например, тальковая присыпка снижает трение маски о кожу на 49% при нанесении и на 59% - через 4 часа; смесь кокосового масла, какао-масла и пчелиного воска снижает трение на 31% при нанесении и на 53% через 4 часа; эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.

Также они рекомендовали не пренебрегать правилами личной гигиены и следить за чистотой кожи лица.

"Если нет возможности использовать одноразовую маску, надо следить за чистотой многоразовой", - говорится в сообщении. 

При этом умываться надо деликатными средствами, которые не будут подсушивать кожу. Крем (или другие средства) следует наносить за 15 минут до надевания маски, чтобы средство впиталось кожей, а не осталось на маске.

"Раз в неделю можно воспользоваться успокаивающей косметической маской, которая освежит и восстановит кожу лица", - отметили специалисты. 

Кроме того, они посоветовали во время ношения маски не касаться ее грязными руками, а в случае возникновения угрей, не выдавливать их самостоятельно.

Источник: https://korrespondent.net/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Главная причина появления жира на животе
Лента новостей