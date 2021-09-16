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Леди
Красота и здоровье
16 сентября 21, 11:27
Главная причина появления жира на животе
живот
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Есть много факторов, которые способствуют накоплению жира на животе – недосып, употребление газированных напитков, отвлеченное питание.
Однако одной из основных причин скопления жира в области талии является определенный тип пищи.

По словам Тристы Бест, зарегистрированного диетолога с Balance One, основной причиной появления жира на животе является потребление обработанных пищевых продуктов, особенно тех, которые продаются для удобства. К ним, например, относятся, чипсы, хлеб и выпечка.

«Одной из основных причин появления жира на животе является диета, основанная в основном на полуфабрикатах. Основная причина, по которой обработанные пищевые продукты затрудняют избавление от жира на животе, заключается в том, что они в основном состоят из рафинированных углеводов и сахара», – объяснила эксперт.

Рафинированные углеводы, как правило, практически не имеют пищевой ценности – без клетчатки, белка или полезных жиров они представляют собой пустые калории, которые часто могут способствовать образованию и накоплению жира на животе. «Рафинированные углеводы быстро перерабатываются организмом и легко сохраняются в виде жира. Они являются быстрым источником энергии, но эта энергия проявляется в виде скачка глюкозы и неизбежного сбоя», – отмечает Бест.

Висцеральный жир, сконцентрированный в области брюшной полости, создает значительную нагрузку на сердце и другие жизненно важные органы. В результате увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других опасных заболеваний.

Источник: https://golos.ua/
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