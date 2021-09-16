Главная причина появления жира на животе

Однако одной из основных причин скопления жира в области талии является определенный тип пищи.





По словам Тристы Бест, зарегистрированного диетолога с Balance One, основной причиной появления жира на животе является потребление обработанных пищевых продуктов, особенно тех, которые продаются для удобства. К ним, например, относятся, чипсы, хлеб и выпечка.





«Одной из основных причин появления жира на животе является диета, основанная в основном на полуфабрикатах. Основная причина, по которой обработанные пищевые продукты затрудняют избавление от жира на животе, заключается в том, что они в основном состоят из рафинированных углеводов и сахара», – объяснила эксперт.





Рафинированные углеводы, как правило, практически не имеют пищевой ценности – без клетчатки, белка или полезных жиров они представляют собой пустые калории, которые часто могут способствовать образованию и накоплению жира на животе. «Рафинированные углеводы быстро перерабатываются организмом и легко сохраняются в виде жира. Они являются быстрым источником энергии, но эта энергия проявляется в виде скачка глюкозы и неизбежного сбоя», – отмечает Бест.





Висцеральный жир, сконцентрированный в области брюшной полости, создает значительную нагрузку на сердце и другие жизненно важные органы. В результате увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других опасных заболеваний.



