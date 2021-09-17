Лучшие продукты для кожи

Полезные для кожи продукты богаты питательными веществами, витаминами, антиоксидантами и пробиотиками. Здоровая пища позволяет организму человека работать правильно, что отражается и на состоянии кожи.





Продукты с низким гликемическим индексом





Гликемический индекс показывает, насколько конкретный продукт повышает уровень сахара в крови. При его резком росте организм реагирует усиленной выработкой кожного сала, что может привести к высыпаниям. Исследование, проведенное в США, показало, что 87% из 2,2 тыс. участников отметили уменьшение воспалений на лице после перехода на продукты с низким гликемическим индексом. К ним относятся:





яблоки, бананы, черника, вишня, апельсины;

морковь, помидоры, огурцы, салат;

цельнозерновые продукты;

фасоль, чечевица.





Продукты с пробиотиками





Пробиотики помогают коже оставаться чистой благодаря положительному действию на микробиом, считают ученые, проводившие исследование их свойств. Пробиотики участвуют в регулировании количества бактерий в организме, предотвращая их чрезмерный рост. Ими богаты:





ферментированные продукты: мисо, кимчи и некоторые сыры;

йогурт;

кефир;

чайный гриб.





Омега-3 жирные кислоты





Употребление в пищу продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, также может сделать кожу более чистой. Они уменьшают воспаление в организме. Одно из исследований показало, что ежедневный прием добавок омега-3 приводит к уменьшению высыпаний и воспаления кожи. Это полезное вещество содержится в следющих продуктах:





рыба, включая скумбрию, лосось, сельдь, сардины и анчоусы;

устрицы;

льняное семя;

семена чиа;

грецкие орехи;

соевые бобы.





Нежирный белок





Включение в рацион нежирных белков может способствовать очищению кожи. Ученые выяснили, что такое питание значительно снижает высыпания. Также во время исследования участники эксперимента похудели, что, возможно, тоже способствовало улучшению состояния кожи. Нежирный белок содержит:





куриная грудка;

белое мясо индейки;

рыба;

фасоль, чечевица;

яичные белки.





Клетчатка





Клетчатка и полифенолы в овощах улучшают состояние кишечника, уменьшают высыпания и улучшают внешний вид кожи. К таким выводам пришли американские ученые в своей научной работе. К продуктам, которые стоит добавить в свой рацион, относятся:





овощи, зелень;

киноа;

фасоль, чечевица;

овес;

семена чиа.



