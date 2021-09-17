7 простых способов справиться с перееданием

Переедание - это одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются не только худеющие девушки, но те, кто просто поддерживает свой вес. Чтобы справится с перееданием и не испытывать чувство вины за срывы, используй такие простые способы.





Регулярное питание





Если несколько часов ничего не есть, то вскоре тебе захочется в прямом смысле слова наброситься на еду. В такой ситуации очень легко переесть, поэтому не допускай большие перерывы между приемами пищи. Хороший вариант: 3 приема еды и 2 перекуса.





Вкус





Не ешь еду "на автомате" - всегда старайся чувствовать вкус того, что ешь и пережевывай пищу до тех пор, пока она не превратиться в кашицу. В таком случае желудок быстрее переварит все съеденное, а процесс приема пищи станет дольше, что позволит предотвратить переедание.





Сервировка





Старайся не принимать пищу перед телевизором, компьютером или во время чтения книги. В этой ситуации есть риск "на автомате" съесть большое количество еды. Возьми за правило принимать пищу на ну кухне или в столовой.





Стакан воды





Ученые установили, что вода, выпитая за 20 минут до еды, может предотвратить переедание. Поступая таким образом, мы обманываем организм, ведь мозг воспринимает "воду", как еду, затем - возникает чувство насыщения. Именно поэтому ты не съешь больше своей нормы.





Только одна порция





Как правило, сигнал о насыщении организма поступает из желудка в мозг только через 15-30 минут после еды. Именно поэтому стоит ограничиться одной порцией еды. В противном случае, ты рискуешь съесть еще одну порцию и, в результате, переесть.





Кроме этого, можно готовить такое количество еды, которого хватит только на один прием пищи.





Посуда





Выбирай посуду небольшого размера - в нее вмещается меньшее количество еды. Однако, визуально у тебя не будет создаваться впечатления, что ты мало ешь.





Не снимай пробу





Готовя пищу, не снимай часто пробу со своих блюд. Иногда еда в процессе готовки может заменить полноценный прием пищи.





Иногда за перееданием стоят более серьезные причины, например, депрессия. Если ты не можешь самостоятельно справится с перееданием - обратись к специалисту.



