5 секретов здоровых ног и домашнего педикюра

Поэтому если ваши пятки стали твердыми и сухими, а обращаться к мастеру стеснительно (бывает и такое), эти 5 шагов помогут привести в порядок ваши ступни, пальцы и ногти качественно в домашних условиях.





Залог здоровых ногтей – питание и витамины





У ногтей на ногах сейчас не лучшее время? Это нормально. По словам ортопеда Дины Гохил, “повышенное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к ломкости ногтей, появлению волн на ногтевой пластине и даже желтизне”.





Хорошая новость заключается в том, что на это можно повлиять. Самый простой способ – с помощью питания, а именно продуктов, богатых питательными веществами, или витаминными и минеральными добавками.





Ногти состоят из кератина, который является одним из видов белка. Гохил рекомендует включать в свой рацион не только достаточное количество белка, но и магний, который играет ключевую роли в синтезе белка. К продуктам с высоким содержанием магния относятся бобовые, листовая зелень и семена.





Чтобы ногти получали достаточное количество кислорода, следует увеличить потребление железа, которое содержится в фасоли, шпинате, красном мясе и брокколи.





С восстановлением цвета ногтей поможет витамин В, в частности биотин, который помогает уменьшить ломкость и хрупкость ногтей. Поэтому в рационе должны присутствовать такие продукты, как бананы, овес, арахис, мясо птицы, соевые бобы, йогурт, яйца, дрожжи, авокадо и сладкий картофель. Витамин С тоже нужен, так как он стимулирует выработку коллагена. Обратите внимание на цитрусовые, сладкий перец, калину, клубнику, капусту и киви.





Что касается косметических средств, Голхил рекомендует выбирать продукты из натуральных ингредиентов. “Для ногтей я люблю использовать масло, – говорит она. – Я обнаружила, что оно способствует не только росту, но также помогает укрепить ногти, снижает их ломкость и справляется с трещинами. Это просто и эффективно, и есть у дома у большинства людей”.





Для тех же, кому требуется более серьезное лечение, существуют клиники, где предлагают лечение ногтей, в ходе которого можно удалить верхний слой поврежденного ногтя и запустить процесс восстановления.





Перед нанесением лака для ногтей всегда используйте базу





Соблазнительно замазать все шероховатости на ногтях свежим слоем лака. Но важно использовать правильные средства, иначе есть риск еще больше повредить ногти. Пока вы лечите свои ногти и ступни, лучше избегать покрытия гель-лаком из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, а также потому, что его продолжительное использование может привести к ломкости и обезвоживанию, а процесс снятия лака может травмировать ногти. Вместо этого лучше использовать обычный лак с нетоксичным составом.





И всегда используйте базовое покрытие, чтобы защитить ноготь, уменьшить вероятность пожелтения и помочь сгладить волны, особенно на слабых и ломких ногтях.





Затвердевшую кожу убирайте с помощью скраба





Один из явных признаков пост-летних ног – уплотнения кожи на пятках и подушечках. Справиться с этим поможет хороший скраб для ног.





“Скрабы для ног отлично отшелушивают мертвую кожу, которая находится на поверхности, – говорит Гохил. – Вы можете использовать разные скрабы, однако лучше всего с задачей справится солевой, так как он немного более абразивен для подошвы ног по сравнению с сахарным скрабом, к тому же соль обладает антибактериальными свойствами”.





Другое домашнее средство – использовать пилку для ног на участках с твердой коже несколько раз в неделю. “Пилку используйте только на сухой коже и не трите слишком сильно первые разы, чтобы не переусердствовать и избежать болевых ощущений”, – предупреждает Гохил.





Найдите хороший крем для ног





После того, как вы справитесь с затвердевшей кожей, можно уделить время трещинам. Трещины – результат обезвоживания, поэтому тут нужен хороший крем для ног.





“На рынке представлены различные кремы, но я настоятельно рекомендую использовать хороший крем для ног, чтобы поддерживать ваши ноги в лучшем виде”, – говорит Гохил. “Обычный крем для тела будет малоэффективен. Специальный же крем для ног проникает в верхние слои кожи и доставляет дополнительное увлажнение. Это обеспечивает эластичность кожи и является профилактикой появления твердых участков”.





Выбирайте кремы на основе керамидов с содержанием мочевины (не менее 10%), которая сохраняет кожу увлажненной, разглаживает ее и уменьшает скопление омертвевших клеток.





Носите правильную обувь





От вьетнамок до сандалий, в теплое время года сложно найти обувь, которая обеспечит ногам нужную поддержку. В результате, повышенная нагрузка на стопы может привести к боли в ногах, а это значит, что пора сменить обувь.





“Если у вас средний или высокий подъем стопы, то ногам приходится усерднее работать, чтобы одновременно удерживать равновесие и обувь во время ходьбы”, – говорит Гохил. “Важно носить правильную обувь, чтобы поддерживать здоровье ног и обеспечивать им комфорт”. Старайтесь избегать плоской обуви, выбирая обувь с резиновой подошвой или аркой на стельке.



