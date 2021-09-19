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Леди
Красота и здоровье
19 сентября 21, 12:51
Полезная каша на завтрак, снижающая холестерин
каша
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Названа полезная каша на завтрак, выводящая холестерин. Речь идет о пшеничной крупе, которая служит основой для одноименного блюда, это кускус.
На это указывают некоторые исследования.

Речь идет о пшеничной крупе, которая служит основой для одноименного блюда. Исторически кускус готовился из проса. Сейчас кускус многие выбирают для утренней каши. От и для чего необходим это простой, но полезный продукт?

Для сердца
Селен в составе кускуса защищает организм от развития опасных для жизни состояний, таких как атеросклероз, сердечные приступы и инсульты.

От холестерина
По информации Медицинской школы Гарварда, потребление достаточного количества клетчатки (которой также богат кускус) может помочь снизить риск ряда проблем, включая высокий уровень холестерина.

Для пищеварения
Клетчатка также хороша и для пищеварения. Более того, исследования показывают, что пищевые волокна могут помочь пациентам с некоторыми проблемами, связанными с кишечником.

Источник: https://u-news.com.ua/
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