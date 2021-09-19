Леди Красота и здоровье
19 сентября 21, 12:51
Полезная каша на завтрак, снижающая холестерин
На это указывают некоторые исследования.
Речь идет о пшеничной крупе, которая служит основой для одноименного блюда. Исторически кускус готовился из проса. Сейчас кускус многие выбирают для утренней каши. От и для чего необходим это простой, но полезный продукт?
Для сердца
Селен в составе кускуса защищает организм от развития опасных для жизни состояний, таких как атеросклероз, сердечные приступы и инсульты.
От холестерина
По информации Медицинской школы Гарварда, потребление достаточного количества клетчатки (которой также богат кускус) может помочь снизить риск ряда проблем, включая высокий уровень холестерина.
Для пищеварения
Клетчатка также хороша и для пищеварения. Более того, исследования показывают, что пищевые волокна могут помочь пациентам с некоторыми проблемами, связанными с кишечником.
Источник: https://u-news.com.ua/