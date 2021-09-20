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Леди
Красота и здоровье
20 сентября 21, 13:38
Лучшая диета для долголетия
диета
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Американские ученые из Института Бака по исследованию старения раскрыли систему питания, которая поможет существенно увеличить продолжительность жизни
Специалисты предупредили, что избыточное потребление углеводов создает большую метаболическую нагрузку на организм. Кроме того, повышенный уровень сахара может грозить ожирением, замедлением обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением и даже раком.

Поэтому ученые считают, что для долголетия лучше всего придерживаться низкоуглеводной диеты. Они назвали ее «эликсиром молодости».

Лучшим вариантом низкоуглеводного питания, по словам биологов, является кетогенная, или кето-диета — система питания с высоким содержанием жиров и малым количеством углеводов.

Отмечается, что данный рацион помогает сохранить память, двигательные функции и увеличить продолжительность жизни. Кроме того, кето-диета положительно влияет на людей с диабетом второго типа.

Вместе с этим важным правилом для поддержания долголетия ученые назвали употребление растительной пищи. Исследование на добровольцах показало, что такое питание на 16% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: https://storinka.com.ua/
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