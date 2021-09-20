Лучшая диета для долголетия

Специалисты предупредили, что избыточное потребление углеводов создает большую метаболическую нагрузку на организм. Кроме того, повышенный уровень сахара может грозить ожирением, замедлением обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением и даже раком.





Поэтому ученые считают, что для долголетия лучше всего придерживаться низкоуглеводной диеты. Они назвали ее «эликсиром молодости».





Лучшим вариантом низкоуглеводного питания, по словам биологов, является кетогенная, или кето-диета — система питания с высоким содержанием жиров и малым количеством углеводов.





Отмечается, что данный рацион помогает сохранить память, двигательные функции и увеличить продолжительность жизни. Кроме того, кето-диета положительно влияет на людей с диабетом второго типа.





Вместе с этим важным правилом для поддержания долголетия ученые назвали употребление растительной пищи. Исследование на добровольцах показало, что такое питание на 16% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.



