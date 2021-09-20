Плюсы и минусы употребления шоколада

Одним из бонусов служит улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Шоколад является одним из самых любимых лакомств в мире.





Ученые уверены, что антиоксидантный потенциал продукта может иметь целый ряд преимуществ для здоровья. В частности, кондитерское изделие регулирует кровяное давление и избавляет от стресса, так как содержит калий, магний, кальций, витамины группы В в оптимальных пропорциях, что способствует укреплению нервной системы.





Что не менее важно, чем выше содержание в нем какао, тем он полезнее, учитывая и то, что содержит менее рафинированные жиры и сахар в своем составе. Горячий шоколад помогает улучшить кровоток в те части мозга, где это необходимо, в частности, две чашки в день способствуют уменьшению вероятности потери памяти у пожилых людей. Кроме того, исследования показали, что экстракт какао уменьшает или предотвращает повреждение нервных путей, обнаруженных у пациентов с болезнью Альцгеймера. В этом же списке снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.





Что касается спортсменов, небольшой кусочек уменьшает затраты кислорода на умеренную физическую нагрузку. Употребление 30 г продукта ежедневно во время беременности способствует росту и развитию плода. При нанесении на кожу улучшает её состояние. А вот что касается вреда при злоупотреблении шоколадом, то из-за высокой калорийности он способен привести к прибавке в весе. Высокие уровни кадмия и свинца могут повредить почки, кости и другие ткани организма, они были обнаружены в некоторых какао-порошках, батончиках.





Минусом служит и кариес, часто встречающийся у сладкоежек. Любители лакомства также рискуют чаще иметь головную боль из-за содержания в продукте тирамина. Ещё один недостаток, связанный с чрезмерностью, уменьшение плотности костей.



