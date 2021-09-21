Какие сухофрукты считаются самыми полезными

Специалисты рассказали, какие из них считаются самыми полезными и почему.





Изюм





Его польза для здоровья заключается в том, что с его помощью можно снизить артериальное давление. Кроме того, изюм успокаивает, способствует снижению риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.





Финики





Польза данного сухофрукта заключается в том, что он может бороться с бесплодием, поддерживать здоровье при родах. Так, регулярное употребление фиников позволяет расширять шейку матки, уменьшить потребность в индуцированных родах. А антиоксиданты в составе уменьшают повреждения, вызванные свободными радикалами в организме.





Курага





Все знают, что оранжевые фрукты и овощи отлично помогают поддерживать зрение. Курага как сухофрукт не исключение. В составе этого полезного продукта есть клетчатка, калий, витамин А и С. Но будьте внимательны — производители часто добавляют диоксид серы в курагу, чтобы сохранить яркий цвет. На деле у кураги оранжево-коричневый оттенок, у натуральных плодов более грубая текстура.





Инжир





В сухофрукте много железа, что является незаменимым компонентом при анемии. Также в нем есть кальций, калий, йод и фосфор, а это польза для сердца. Также инжир полезен для работы желудочно-кишечного тракта.





Ягоды годжи





Суперфуд очень полезен для здоровья тем, что помогает бороться со стрессом. Уникальный вкус станет дополнительным плюсом к пользе этого сухофрукта.





Яблоки





Один из самых распространенных сухофруктов в нашей стране. И по праву тоже весьма полезный. Плоды богаты калием, фосфором, магнием, кальцием, цинком, йодом, витаминами А, В и С. В целом сухофрукт поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта, нервной системы, является профилактическим средством против болезней сердца, онкологии и заболеваний щитовидки.



