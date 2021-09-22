Внешние признаки гормонального сбоя

Как пояснила специалист тиреотоксикоз у человека можно заподозрить по быстрой речи, суете, температуре тела 37,2 градуса без симптомов ОРВИ, горячей на ощупь коже, большом аппетите и потере веса при этом.





Врач отметила, что на гипофункцию щитовидной железы, напротив, указывают усталость, медлительность в движениях. Специалист пояснила, что у пациента появляются усталая походка, отечность и пастозность лица, кожа становится бледной и очень сухой, отекают пальцы рук.





«Тургор кожи снижен, то есть если взять кожу на обратной стороне ладони в щипок, то она не расправляется в течение пяти секунд, как должно быть. Пациент жалуется на отсутствие сил, что волосы сыплются чуть ли не клоками, мучают запоры», — добавила Шарифуллина.





Она рассказала, что наличие зоба или опухоли щитовидной железы можно определить по толстой шее и жалобам пациента на невозможность носить воротнички dolce vita и водолазки, отмечает телеканал. Для того чтобы исключить патологию, необходимо сделать УЗИ щитовидной и паращитовидной желез, а также сдать гормон ТТГ.





Диагноз «Синдром Кушинга» на 90% можно поставить по характерным внешним признакам, к которым относятся лунообразное, округлое и одутловатое лицо, стрии на животе. Также об этом диагнозе можно говорить, если нижняя часть тела меньше по объемам верхней за счет скапливания в ней жировой ткани.





Склонность пациента к худобе, отсутствие сил и энергии, вялость, пристрастие к соленой пище, окантовка губ могут указывать на высокую вероятность надпочечниковой недостаточности.





Если пациент жалуется на сухость во рту, частное мочеиспускание и невозможность переносить голод, жор по ночам и резкую прибавку в весе, можно заподозрить у него инсулинорезистентность и сахарный диабет.





Чрезмерное похудение, сухая морщинистая кожа, быстро теряющая эластичность, указывают на менопаузу, климакс и яичниковую недостаточность, при которых происходит снижение гормона эстрогена.





Сухость слизистых, снижение либидо, подавленное настроение также могут быть результатом снижения функции половых желез, которое развивается как в силу естественных возрастных причин, так и преждевременных при патологии.



