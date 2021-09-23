5 причин набора лишнего веса

Набор лишнего веса нередко считают следствием переедания, но это не всегда так. Согласно исследованию, опубликованному Американским журналом клинического питания, строго наблюдение за потреблением калорий не играет большой роли в потере веса. Вместо этого, считают специалисты, нужно учитывать качество потребляемой пищи, фактор ее натуральности. Они подчеркивают, что продукты, употребляемые многими людьми сегодня, могут содержать компоненты, изменяющие метаболизм тела, его способы переработки и хранения жира – это и приводит к набору жировой массы.





Таким образом, эксперты выделяют пять основных причин набора лишнего веса, которые не связаны с перееданием.





Обработанная пища. Если рацион человека большей частью состоит из продуктов готового производства, включая полуфабрикаты и фастфуд, это с большой вероятностью поспособствует появлению лишних килограммов. В таких продуктах много искусственных жиров и простых углеводов, усвоение которых активизирует в организме процессы, связанные с жироотложением.





Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Данное нарушение – одна из частых причин ожирения у женщин: от 40 до 80 процентов женщин с СПКЯ демонстрируют избыточный вес. Это происходит из-за того, что поликистоз влияет на скорость метаболизма, провоцируя его нарушения, повышающие риск увеличения жировой массы и диабета.





Неадекватная физическая активность. Ученые не устают повторять: малоподвижный образ жизни играет огромную роль в возникновении ожирения.





«Если человек не занимается какой-либо физической активностью, в организме накапливается жир, даже если он не злоупотребляет едой, – и чем старше мы становимся, тем жестче действует этот принцип. Людям с сидячими профессиями обязательно нужно вставать с места и ходить, чтобы тело оставалось в движении».





Дефицит гормонов. При снижении в организме уровня гормона лептина нарушаются его механизмы контроля жироотложения – со временем это ведет к постепенно увеличивающемуся набору килограммов. Подобное снижение часто наблюдается у людей, которые регулярно недосыпают.





Стресс и тревога. Многие исследователи считают, что чрезмерное беспокойство и постоянное напряжение, присущее многим современным людям, являются едва ли не главным пусковым механизмом ожирения. Данные факторы лежат в основе расстройства пищевого поведения, с которым ассоциируются нездоровое отношение к еде и проблемы с весом.



