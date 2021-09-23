Продукты, которые нельзя замораживать

Эксперты рассказали, для каких продуктов такой способ хранения недопустим.





Майонез





Если вы решили заморозить этот соус, будьте готовы к тому, что после размораживания вместо однородной массы вы получите некую жидкость с комками, непригодную для употребления.





Свежие помидоры





Свежие помидоры после разморозки превращаются в слизистую грязь, из которой салат уже точно не приготовишь.





Целые яйца





При замораживании яйца расширяются, что может привести к взрыву скорлупы. Если вы хотите заморозить яйца, сварите их, удалите скорлупу и положите в специальный зип-пакет для хранения в морозилке.





Некоторые готовые блюда – рис, гречка, паста





Рис станет мягким и безвкусным после разморозки. Гречка под влиянием низких температур потеряет все свои полезные свойства, а паста превратиться в один слипшийся кусок.





Некрепкие алкогольные напитки – шампанское, вино, пиво





Бутылки при заморозке могут лопнуть, так как в них воды больше, чем спирта.





Жареная еда





Замораживание жареных продуктов делает их влажными, а масло пропитает всю еду, изменив ее вкус.





Салатная, шпинат и другая зелень





Различные виды салата, шпинат после разморозки станут влажными и тусклыми. Их можно будет добавить разве что в суп.





Молоко и молочные продукты





Молоко после разморозки становится комковатым, а его вкус меняется. Если вы планируете использовать его для приготовления пищи – после заморозки оно еще сгодится, а вот пить его будет невозможно. Как и молоко, замораживание сметаны и йогурта может сделать их комковатыми и грубыми.





Сыр





Замораживание сыра меняет его текстуру. Некоторые сыры становятся мучнистыми, а другие – тяжелыми и плотными.





Огурцы





Некоторые овощи после заморозки имеют прекрасный вкус, но огурцы к их числу не относятся – они становятся вялыми и теряют хруст.





Картошка





Сырой картофель при замораживании может стать зернистым. Если вы действительно хотите его заморозить, сначала приготовьте (к примеру, отварите) и храните в специальных контейнерах.



