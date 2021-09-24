Пять правил для тех, кто хочет снизить холестерин

Для того чтобы чувствовать себя нормально и своими же руками не портить свое здоровье, нужно знать 5 простых правил.





Несколько из них – это отказаться от трансжиров, которых много в фастфуде, второе – включить в свой рацион клетчатку, которая содержится во многих продуктах, и не забывать о физических упражнениях. Нутрициолог Яна Легеза рассказала обо всем подробно.





Правило №1. Сократите количество сахара





Не пейте газированные напитки, сладкий чай. Исключите рафинированные углеводы. Это печенье, пирожные, сладкие хлопья и конфеты. В преддверии Дня святого Валентина это очень актуально, так как в этот праздник принято дарить сладости и есть их.





Правило №2. Сократите количество трансжиров





Трансжиры – самые опасные жиры для организма. Так как они создаются в результате промышленного процесса введения водорода в растительные масла для придания им твердости. Очень много трансжиров в маргарине, печенье, выпечке.





Правило №3. Замените насыщенные жиры полезными жирами





Потребление большого количества насыщенных жиров, которые обычно содержатся в продуктах животного происхождения, может повысить уровень холестерина, как хорошего, так и плохого. Включите в свой рацион оливковое масло, орехи, семена, авокадо, фрукты и овощи.





Правило №4. Ешьте больше клетчатки





Вы слышали об этом много раз: пищевые волокна снижают уровень холестерина. Клетчатка напрямую снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Получить клетчатку можно из овсянки, бобов, ячменя, брюссельской капусты, семян льна, яблок и груш.





Правило №5. Больше физических упражнений





30 минут аэробных упражнений или 1 час спокойной физической нагрузки трижды в неделю увеличивают частоту сердечных сокращений, способных снизить уровень плохого холестерина и повысить полезный уровень.



