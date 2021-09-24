Как правильно избавляться от прыщей

Прыщи существуют во множестве видов и форм — от невинных черных точек до жутких кист. Акне — это результат неправильной работы кожи. Отмершие клетки и кожное сало блокируют выход из волосяного фолликула (именно там находится сальная железа), но туда могут проникнуть бактерии. В таких забитых порах бактерии начинают размножаться, образуя воспаление, то есть прыщ. Чаще всего прыщи расползаются по лицу, спине и груди.





Кожа с любыми прыщами требует особого, мягкого ухода. Для ухода нужны очищающие средства. Два раза в день аккуратно массируйте увлажненное лицо и другие области, пораженные акне, очищающим средством, а потом тщательно смывайте его. Никогда не вытирайтесь общим полотенцем. Лучше всего использовать одноразовые салфетки. Купите пачку маленьких платков, постирайте в горячей воде и тщательно прогладьте — это заменит одноразовые продукты.





Скрабы можно использовать только при наличии легкой степени акне и не чаще раза в неделю. Выбирайте с мелкими частицами и тоже тщательно удаляйте с лица. Лекарственные средства аккуратно наносите на пораженные участки после чистки лица.





Гели для душа и мыло наносите мягкой мочалкой один раз в день. Если вы моетесь чаще, используйте только воду.





Если говорить о серьезном лечении, которое не просто избавит от выскочившего прыщика, а вообще уменьшит образование акне, то тут нужна «артиллерия» посильнее масок и овсяных хлопьев на лице.





Для этого применяют антибиотики, ретиноиды (вещества, которые применяют наружно Acne), оральные контрацептивы (их назначают только женщинам, и эти таблетки могут серьезно улучшить состояние кожи, так как полностью меняют гормональный фон), кислоты (салициловая или азелаиновая, например) и т.д.





При акне могут помочь домашние натуральные средства. Это масло чайного дерева, хрящи крупного рогатого скота, цинк, пивные дрожжи. Эти средства добавляют в различную косметику, выбирать надо ту, которая содержит такие компоненты.





Домашних средств, которые могли бы избавить вас от прыщей раз и навсегда, нет. Разве что можно переусердствовать с кислотами и сжечь кожу. Но тогда у вас будут проблемы посерьёзнее акне.





Есть старый добрый способ «всё выдавить», но есть инструменты, которые меньше травмируют кожу, также меньше риск занести инфекцию и оставить следы. Многие типы акне сами по себе оставляют шрамы и неровности. Но даже если взять обычный прыщ и неправильно его выдавить, то можно заработать шрам или как минимум пигментное пятно.





Надо знать: всё, что красного цвета, — это воспаление. Воспаленные участки трогать нельзя.



