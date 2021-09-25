Завтрак для желающих похудеть

Диетолог рассказала о завтраке для желающих похудеть. Она пояснила, что основой первого приема пищи необходимо сделать белок.





«Это строительный материал для клеток и он дает чувство сытости надолго. Идеальны по содержанию белка на завтрак: яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось», — пояснила специалист.





Она добавила, что при выборе молочных продуктов следует учитывать процент жирности и состав, например, йогурт не должен сдержать сахара, сухих смесей и красителей. Если на завтрак отдается предпочтение сыру, лучше купить белые сорта, так как они не содержат трансжиров, добавила Стрельникова.





По словам диетолога, также на завтрак важно употреблять овощи и медленные углеводы (хлеб с отрубями, крупы грубого помола, цельнозерновая каша и т. п.). В качестве заправки лучше использовать оливковое масло, а также для баланса жиров добавить в рацион орехи и семена.





В качестве напитка следует выбрать свежесваренный кофе или чай из травяного сбора.



