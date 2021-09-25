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Леди
Красота и здоровье
25 сентября 21, 09:34
Завтрак для желающих похудеть
завтрак
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Завтрак человека, который стремится сбросить лишние килограммы, должен состоять из нескольких обязательных компонентов.
Диетолог рассказала о завтраке для желающих похудеть. Она пояснила, что основой первого приема пищи необходимо сделать белок.

«Это строительный материал для клеток и он дает чувство сытости надолго. Идеальны по содержанию белка на завтрак: яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось», — пояснила специалист.

Она добавила, что при выборе молочных продуктов следует учитывать процент жирности и состав, например, йогурт не должен сдержать сахара, сухих смесей и красителей. Если на завтрак отдается предпочтение сыру, лучше купить белые сорта, так как они не содержат трансжиров, добавила Стрельникова.

По словам диетолога, также на завтрак важно употреблять овощи и медленные углеводы (хлеб с отрубями, крупы грубого помола, цельнозерновая каша и т. п.). В качестве заправки лучше использовать оливковое масло, а также для баланса жиров добавить в рацион орехи и семена.

В качестве напитка следует выбрать свежесваренный кофе или чай из травяного сбора.

Источник: https://storinka.com.ua/
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