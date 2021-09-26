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Леди
Красота и здоровье
26 сентября 21, 11:43
Названы снижающие длительность жизни продукты
еда
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Такая пища содержит в себе больше калорий, чем питательных веществ, такие как витамины и минералы, говорит диетолог.
Доктор медицинских наук, диетолог из известной американской клиники Майо Кэтрин Зерацки рассказала порталу Eat This, Not That о пяти продуктах питания, отказ от которых поможет продлить жизнь.

Речь идет об ультрапастеризованных продуктах, обработанном красном мясе и полуфабрикатах, жареной пище, продуктах с добавлением сахара и чрезмерном количестве алкоголя. От подобных привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия, уверяет медик.

Эксперт отмечает, что продукты с минимальной обработкой, например консервированные овощи и замороженное мясо, обычно содержат полезные вещества - витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.

В свою очередь продукты с высокой степенью переработки, к примеру полуфабрикаты или магазинный хлеб, содержат насыщенные жиры, добавленные сахара и практически не содержат клетчатку. Диетолог отметила, что такая пища содержит в себе больше калорий, чем питательных веществ (витамины и минералы).

Источник: https://korrespondent.net/
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