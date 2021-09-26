Названы снижающие длительность жизни продукты

Доктор медицинских наук, диетолог из известной американской клиники Майо Кэтрин Зерацки рассказала порталу Eat This, Not That о пяти продуктах питания, отказ от которых поможет продлить жизнь.





Речь идет об ультрапастеризованных продуктах, обработанном красном мясе и полуфабрикатах, жареной пище, продуктах с добавлением сахара и чрезмерном количестве алкоголя. От подобных привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия, уверяет медик.





Эксперт отмечает, что продукты с минимальной обработкой, например консервированные овощи и замороженное мясо, обычно содержат полезные вещества - витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.





В свою очередь продукты с высокой степенью переработки, к примеру полуфабрикаты или магазинный хлеб, содержат насыщенные жиры, добавленные сахара и практически не содержат клетчатку. Диетолог отметила, что такая пища содержит в себе больше калорий, чем питательных веществ (витамины и минералы).



