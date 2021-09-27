"Лунная диета": как это работает

Ее суть в том, чтобы питаться, согласно фазам луны. Такую диету использовала для похудения всемирно известная 63-летняя певица Мадонна и другие мировые знаменитости.





Об особенностях "лунной диеты" пишет газета Al Ittihad из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет об особой системе питания, которая, как утверждается, может поспособствовать не только снижению веса, но и выводу из организма токсинов, укреплению иммунитета и омоложению.





Так, согласно "лунной диете" полностью отказаться от пищи на один день (за исключением соков и воды) нужно в период полнолуния. Когда луна убывает можно есть любую нежирную пищу, при условии, что она не вредная. Во время диеты разрешается есть нежирные молочные продукты, черный хлеб, тушеные овощи, мясо птицы, орехи (желательно по утрам). Отказаться от пищи сторонники такого способа похудения советуют после шести часов вечера. Однако, можно употреблять соки без сахара и воду.





В период растущей луны количество еды должно быть уменьшено вдвое, а норму воды наоборот стоит увеличить.





Такая система, как говорят те, кто ее использовал, якобы может помочь сбрасывать до 2,5 кг в день. Как считают специалисты, это связано с гипотезой о том, что лунные фазы влияют на организм, включая находящуюся в нем воду, поскольку тело на 60% состоит из воды.





Вместе с тем, диетологи уверены: использовать такой план можно, однако желательно не продолжительное время. Как утверждают специалисты, безопасность и эффективность "лунной диеты" не доказана.



