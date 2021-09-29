Леди Красота и здоровье
29 сентября 21, 11:43
Семена чиа повышают иммунитет к вирусным заболеваниям
Употребление чиа 2-3 раза в неделю снижает риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %, сообщает health.comments.
Кроме этого, замечено положительное влияние продукта на улучшение работоспособности человека, поэтому их употребление рекомендуется спортсменам, сотрудникам экстренных служб и работникам интеллектуального труда.
Также в ходе исследований отмечено положительное влияние семян чиа на женский организм в период климакса – он снижает интенсивность и частоту «приливов».
Продукт рекомендован к употреблению маленькими детьми с первого года жизни и пожилыми людьми, однако употреблять их нужно осторожно, поскольку семена могут раздражать кишечник и вызывать метеоризм.
Источник: https://changeua.com/