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Леди
Красота и здоровье
29 сентября 21, 11:43
Семена чиа повышают иммунитет к вирусным заболеваниям
Семена чиа
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Исследования показали высокую эффективность семян чиа в повышении иммунитета человека.
Употребление чиа 2-3 раза в неделю снижает риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %, сообщает health.comments.

Кроме этого, замечено положительное влияние продукта на улучшение работоспособности человека, поэтому их употребление рекомендуется спортсменам, сотрудникам экстренных служб и работникам интеллектуального труда.

Также в ходе исследований отмечено положительное влияние семян чиа на женский организм в период климакса – он снижает интенсивность и частоту «приливов».

Продукт рекомендован к употреблению маленькими детьми с первого года жизни и пожилыми людьми, однако употреблять их нужно осторожно, поскольку семена могут раздражать кишечник и вызывать метеоризм.

Источник: https://changeua.com/
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