Семена чиа повышают иммунитет к вирусным заболеваниям

Употребление чиа 2-3 раза в неделю снижает риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %, сообщает health.comments.





Кроме этого, замечено положительное влияние продукта на улучшение работоспособности человека, поэтому их употребление рекомендуется спортсменам, сотрудникам экстренных служб и работникам интеллектуального труда.





Также в ходе исследований отмечено положительное влияние семян чиа на женский организм в период климакса – он снижает интенсивность и частоту «приливов».





Продукт рекомендован к употреблению маленькими детьми с первого года жизни и пожилыми людьми, однако употреблять их нужно осторожно, поскольку семена могут раздражать кишечник и вызывать метеоризм.



