Как бросить курить с помощью диеты

Этот вариант подходит для тех, кто начал курить сравнительно недавно и нужно лишь скорректировать свой рацион питания.





Как утверждают медики, в некоторых продуктах содержится большое количество никотина и включение их в рацион питания поможет избавиться от тяги к сигаретам.





Баклажаны





Этот овощ считается лидером по количеству никотина. Он богат на никотиновые алкалоиды – в 10 кг баклажанов содержится столько же никотина, сколько в крепких сигаретах.





Стручковый перец





Специалисты советуют его включить в рацион тем людям, которые борются с пагубной привычкой, так как этот перец из семейства пасленовых, богат никотином.





Цветная капуста





В этом овоще содержание никотина небольшое, но в сочетании с другими овощами она может усилить необходимый эффект.





Томаты





Уровень никотина в этих овощах снижается по мере их дозревания, поэтому для достижения нужно эффекта и получения никотинового алкалоида из помидоров, стоит употреблять незрелые плоды.





Картофель





Самое большое количество никотина содержится не в самом картофеле, а в его кожуре. Есть множество отличных рецептов, в которых картофель готовится целиком.





Врачи отмечают, что все эти продукты полезны для организма и употреблять их можно в большом, а порой и неограниченном количестве.



