Леди Красота и здоровье
30 сентября 21, 10:53
Как бросить курить с помощью диеты
Этот вариант подходит для тех, кто начал курить сравнительно недавно и нужно лишь скорректировать свой рацион питания.
Как утверждают медики, в некоторых продуктах содержится большое количество никотина и включение их в рацион питания поможет избавиться от тяги к сигаретам.
Баклажаны
Этот овощ считается лидером по количеству никотина. Он богат на никотиновые алкалоиды – в 10 кг баклажанов содержится столько же никотина, сколько в крепких сигаретах.
Стручковый перец
Специалисты советуют его включить в рацион тем людям, которые борются с пагубной привычкой, так как этот перец из семейства пасленовых, богат никотином.
Цветная капуста
В этом овоще содержание никотина небольшое, но в сочетании с другими овощами она может усилить необходимый эффект.
Томаты
Уровень никотина в этих овощах снижается по мере их дозревания, поэтому для достижения нужно эффекта и получения никотинового алкалоида из помидоров, стоит употреблять незрелые плоды.
Картофель
Самое большое количество никотина содержится не в самом картофеле, а в его кожуре. Есть множество отличных рецептов, в которых картофель готовится целиком.
Врачи отмечают, что все эти продукты полезны для организма и употреблять их можно в большом, а порой и неограниченном количестве.
Источник: https://changeua.com/