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Леди
Красота и здоровье
30 сентября 21, 10:53
Как бросить курить с помощью диеты
курение
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Ученые заявили, что можно бросить курить с помощью специальной диеты.
Этот вариант подходит для тех, кто начал курить сравнительно недавно и нужно лишь скорректировать свой рацион питания.

Как утверждают медики, в некоторых продуктах содержится большое количество никотина и включение их в рацион питания поможет избавиться от тяги к сигаретам.

Баклажаны

Этот овощ считается лидером по количеству никотина. Он богат на никотиновые алкалоиды – в 10 кг баклажанов содержится столько же никотина, сколько в крепких сигаретах.

Стручковый перец

Специалисты советуют его включить в рацион тем людям, которые борются с пагубной привычкой, так как этот перец из семейства пасленовых, богат никотином.

Цветная капуста

В этом овоще содержание никотина небольшое, но в сочетании с другими овощами она может усилить необходимый эффект.

Томаты

Уровень никотина в этих овощах снижается по мере их дозревания, поэтому для достижения нужно эффекта и получения никотинового алкалоида из помидоров, стоит употреблять незрелые плоды.

Картофель

Самое большое количество никотина содержится не в самом картофеле, а в его кожуре. Есть множество отличных рецептов, в которых картофель готовится целиком.

Врачи отмечают, что все эти продукты полезны для организма и употреблять их можно в большом, а порой и неограниченном количестве.

Источник: https://changeua.com/
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