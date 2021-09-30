Травяные чаи, которые помогут похудеть

Кто из вас может сказать, что хотя бы раз их не баловали хорошим травяным чаем, который поможет им уснуть и восстановить свое тело? Фактически, травяные чаи представляют собой водные растворы, обогащенные одной или несколькими травами с лечебными свойствами, которые идеально подходят для ухода за кожей лица и даже за нервными окончаниями.





На самом деле существует множество видов для каждой проблемы, потому что комбинаций трав для их приготовления практически бесконечно.





Среди наиболее популярных травяных чаев – дренирующие, то есть способные стимулировать физиологические процессы выведения жидкости и излишка воды, задерживаемой тканями. Это могут разные виды, но почти во всех вариантах появляются Береза, Ортосифон и Фенхель, травы и растения, которые в сочетании помогают достичь намеченной цели. Эти элементы также сочетаются с другими веществами, способными активировать обмен веществ, такими как зеленый чай, гуарана и коричневая водоросль.





Очищающими, детоксицирующими и антиоксидантными свойствами, а также похудание следует приписать смеси трав, из лемонграсса, зеленого чая и василька. Наличие в чае лемонграсса делает его подходящим для успокаивающего состояния, от стресса и беспокойства. Принимать его очень просто: достаточно настоять чайную ложку травяной смеси в литре кипятка около 15 минут и выпить еще горячий напиток.



