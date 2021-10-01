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Леди
Красота и здоровье
1 октября 21, 11:05
Самые полезные ягоды от простуды
ягоды
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Начало зимы предвещает распространение простуд, а также ухудшения самочувствия.
Однако вылечиться можно не только аптечными лекарствами, но и природными. Так, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал о ягодах, которые не только поднимут настроение, но и помогут побороть простудные заболевания.

"Всегда под рукой надо иметь малину. Это однозначно полезно на случай простуд. А брусника, клюква ‒ это от циститов, когда нижний отдел человек застудил. Каждая ягода имеет свое определенное направление", ‒ поделился специалист.

Также при воспалительных процессах в горле врач порекомендовал есть чернику. Кроме того, она также хорошо себя зарекомендовала в лечении расстройств желудочно-кишечного тракта, а за счет содержания в ней гликозида неомиртиллина она также может быть полезной на начальной стадии диабета. ”Черника ‒ единственная ягода, которая содержит в своем составе неомиртиллин ‒ своего рода "растительный инсулин", который понижает содержание сахара в крови”, - добавил Лущик.

Источник: https://storinka.com.ua/
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