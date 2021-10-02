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Леди
Красота и здоровье
2 октября 21, 10:28
Врачи рассказали о пользе тыквы
тыква
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Тыква – это питательный оранжевый овощ и очень полезная пища с низким содержанием калорий, но богатая витаминами и минералами, которые содержатся в семечках, листьях и соке.
Польза тыквы

Бета-каротин в тыкве поможет снизить риск некоторых видов рака.

Тыква обладает рядом фантастических полезных свойств, в том числе является одним из самых известных источников бета-каротина .

Бета-каротин – мощный антиоксидант, придающий оранжевым овощам и фруктам яркий цвет. Организм превращает любой проглоченный бета-каротин в витамин А.

Употребление продуктов с высоким содержанием бета-каротина может иметь следующие свойства:

снижение риска развития некоторых видов рака
защиту от астмы и сердечных заболеваний
снижение риска возрастной дегенерации желтого пятна

Многие исследования показали, что употребление большего количества растительной пищи, такой как тыква, снижает риск ожирения и общей смертности. Он также помогает человеку избежать диабета и сердечных заболеваний, улучшить цвет лица и волос, повысить уровень энергии и улучшить индекс массы тела ( ИМТ ).

Источник: https://golos.ua/
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