Врачи рассказали о пользе тыквы

Польза тыквы





Бета-каротин в тыкве поможет снизить риск некоторых видов рака.





Тыква обладает рядом фантастических полезных свойств, в том числе является одним из самых известных источников бета-каротина .





Бета-каротин – мощный антиоксидант, придающий оранжевым овощам и фруктам яркий цвет. Организм превращает любой проглоченный бета-каротин в витамин А.





Употребление продуктов с высоким содержанием бета-каротина может иметь следующие свойства:





снижение риска развития некоторых видов рака

защиту от астмы и сердечных заболеваний

снижение риска возрастной дегенерации желтого пятна





Многие исследования показали, что употребление большего количества растительной пищи, такой как тыква, снижает риск ожирения и общей смертности. Он также помогает человеку избежать диабета и сердечных заболеваний, улучшить цвет лица и волос, повысить уровень энергии и улучшить индекс массы тела ( ИМТ ).



