Леди Красота и здоровье
2 октября 21, 10:28
Врачи рассказали о пользе тыквы
Польза тыквы
Бета-каротин в тыкве поможет снизить риск некоторых видов рака.
Тыква обладает рядом фантастических полезных свойств, в том числе является одним из самых известных источников бета-каротина .
Бета-каротин – мощный антиоксидант, придающий оранжевым овощам и фруктам яркий цвет. Организм превращает любой проглоченный бета-каротин в витамин А.
Употребление продуктов с высоким содержанием бета-каротина может иметь следующие свойства:
снижение риска развития некоторых видов рака
защиту от астмы и сердечных заболеваний
снижение риска возрастной дегенерации желтого пятна
Многие исследования показали, что употребление большего количества растительной пищи, такой как тыква, снижает риск ожирения и общей смертности. Он также помогает человеку избежать диабета и сердечных заболеваний, улучшить цвет лица и волос, повысить уровень энергии и улучшить индекс массы тела ( ИМТ ).
Источник: https://golos.ua/