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Леди
Красота и здоровье
5 октября 21, 14:35
Способы остановить простуду при первых ее признаках
простуда
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Простуда начинается, как правило, неожиданно, однако при появлении первых симптомов ее можно остановить.
По ее словам, человеку, который почувствовал первые симптомы простуды, стоит пройти тепловые процедуры: принять горячую ванну вечером, попить теплого чая с лимоном, а затем лечь спать пораньше, чтобы выспаться и не дать организму ослабнуть.

«Также можно промыть нос и прополоскать горло физраствором, добавив к нему какой-нибудь антисептик: диоксидин или флуимуцил, чтобы избавиться от воспалительного процесса в носоглотке», — сказала Лапа.

На второй день, по словам специалиста, нужно продолжить укреплять организм. Для этого следует избегать переохлаждения и правильно питаться. Заболевающий человек должен употреблять достаточное количество калорий, однако ему следует отказаться от жирной и тяжелой пищи. На работе стоит уменьшить нагрузку.

Для профилактики можно использовать добавки с витамином C, которые помогут укрепить иммунитет, отметила врач.

В начале марта Лапа рассказала, что одним из наиболее проверенных способов защиты от  простуды является правильный выбор одежды и ношение маски. По словам терапевта, чем теплей одет человек, тем лучше. Она также отметила, что не стоит снимать маску, так как риск инфицирования вирусами при влажной погоде увеличивается.

Источник: https://storinka.com.ua/
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