Способы остановить простуду при первых ее признаках

По ее словам, человеку, который почувствовал первые симптомы простуды, стоит пройти тепловые процедуры: принять горячую ванну вечером, попить теплого чая с лимоном, а затем лечь спать пораньше, чтобы выспаться и не дать организму ослабнуть.





«Также можно промыть нос и прополоскать горло физраствором, добавив к нему какой-нибудь антисептик: диоксидин или флуимуцил, чтобы избавиться от воспалительного процесса в носоглотке», — сказала Лапа.





На второй день, по словам специалиста, нужно продолжить укреплять организм. Для этого следует избегать переохлаждения и правильно питаться. Заболевающий человек должен употреблять достаточное количество калорий, однако ему следует отказаться от жирной и тяжелой пищи. На работе стоит уменьшить нагрузку.





Для профилактики можно использовать добавки с витамином C, которые помогут укрепить иммунитет, отметила врач.





В начале марта Лапа рассказала, что одним из наиболее проверенных способов защиты от простуды является правильный выбор одежды и ношение маски. По словам терапевта, чем теплей одет человек, тем лучше. Она также отметила, что не стоит снимать маску, так как риск инфицирования вирусами при влажной погоде увеличивается.



