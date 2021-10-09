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Красота и здоровье
8 октября 21, 09:25
Способ избежать тяжелого течения COVID-19
коронавирус
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Высокое содержание вируса в организме человека повышает вероятность серьезных симптомов коронавируса.
Избежать тяжелого течения заболевания коронавирусом может помочь регулярная гигиена полости рта. Об этом в четверг, со ссылкой на исследование египетских ученых пишет Daily Mail.

В частности, ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы. 

Исследователи проверили свою теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, которые к тому же страдали от сердечных заболеваний.

Оценив состояние гигиены полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, ученые пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене ротовой полости, тем легче у него протекает COVID-19, тем меньше в его организме воспалительных процессов, вызванных этой инфекцией, и тем быстрее он выздоравливает.

На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

Источник: https://korrespondent.net/
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