Продукт, помогающий быстро сбросить лишний вес

Об этом считает испанский диетолог Айтор Санчес.





Он заявил, что данный продукт не обладает особенными свойствами, связанными с избавлением от лишнего веса.





Однако яйца связаны с более низкими показателями избыточного веса и ожирения.





В частности, человек может долго чувствовать насыщение после употребления белковых продуктов. Так, яйца рекомендуется есть на завтрак, чтобы обеспечить продуктивное начало дня. Кроме того, в продукте присутствуют питательные вещества, оказывающие пользу организму.



