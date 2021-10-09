Леди Красота и здоровье
8 октября 21, 09:49
Продукт, помогающий быстро сбросить лишний вес
Об этом считает испанский диетолог Айтор Санчес.
Он заявил, что данный продукт не обладает особенными свойствами, связанными с избавлением от лишнего веса.
Однако яйца связаны с более низкими показателями избыточного веса и ожирения.
В частности, человек может долго чувствовать насыщение после употребления белковых продуктов. Так, яйца рекомендуется есть на завтрак, чтобы обеспечить продуктивное начало дня. Кроме того, в продукте присутствуют питательные вещества, оказывающие пользу организму.
Источник: https://changeua.com/