Известный украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта в молодом возрасте. Соответствующие рекомендации доктор дал в новом ролике на своем YouTube-канале.





В частности, медик отметил, что кровоизлияние в мозг у людей вскоре после 30-летия чаще всего связано с врожденными патологиями. При этом он подчеркнул, что никаких специфических анализов для выявления опасности инсульта не существует.





"Анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", − сказал Комаровский.





В то же время, доктор сказал, что для того, чтобы максимально защититься от инсульта, нужно вести здоровый образ жизни и следить за своим весом.





"В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, лишнего веса", − отметил Комаровский.





Также, по его словам, важно регулярно контролировать уровень артериального давления и уровень сахара в крови.





Кроме того, медик рекомендовал не забывать о физических нагрузках.



