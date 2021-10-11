Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
10 октября 21, 13:20
Названы противопоказания для употребления имбиря
имбирь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О полезном свойстве имбиря для укрепления иммунитета известно давно. Как лучше употреблять этот продукт, а кому лучше отказаться от него.
Специалист отметила, что имбирь является источником витаминов и полезных микроэлементов, а также работает как мощный антиоксидант и обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и способствует поддержанию иммунитета.

По словам диетолога, употреблять имбирь можно в любом виде. В сухом он дольше сохраняет свои полезные свойства, а свежий корень имбиря можно смешивать с медом, добавлять в чай и готовить «различные напитки и настойки».

«Маринованный имбирь принято использовать в кухне восточной. В данном случае он используется для смены вкусовых ощущений, обладает антибактериальным, противопаразитарным действием», — пояснила врач.

Целебные свойства имбиря сохраняются и в конфетах и цукатах из него, и, как подчеркнула терапевт, передозировки имбиря не бывает, но всё же не стоит употреблять продукт килограммами, лучше не более 80‒100 г за один раз.

Однако Черняева предупредила и о наличии противопоказаний.

«Имбирь может усиливать действие кроверазжижающих препаратов. Он сам по себе обладает кроверазжижающим действием. Кроме того, имбирь может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря, так как увеличивается желчеотток. При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом», — заключила эксперт.

Источник: https://storinka.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Продукт, помогающий быстро сбросить лишний вес
noimageКак снизить риск инсульта
Лента новостей