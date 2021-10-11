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Красота и здоровье
11 октября 21, 10:14
Полезные свойства граната
гранат
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о редких и полезных свойствах граната.
По словам специалиста, гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые помогают снимать воспаление. Также фрукт предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы и помогает избежать таких заболеваний, как инфаркт и инсульт, способствует снижению уровня холестерина в крови.

«Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности головного мозга и болезни Альцгеймера. То есть гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия. Также гранат оказывает достаточно серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы».

По ее словам, для того, чтобы гранат раскрыл все свои полезные свойства, необходимо ежедневно употреблять четверть плода или 30 г гранатового сока. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку. И обязательно после этого полоскать рот.

При выборе граната следует обращать внимание на его хвостик, где раньше находился цветок. Он должен быть сухой и без следов плесени.

«Бывает, что гранат поступает к нам недоспелым либо, наоборот, уже долго лежит и покрыт черными точками. От покупки такого плода лучше отказаться. Хвостик, корона граната, должен быть сухой, и сама корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет», — отметила она.

Источник: https://storinka.com.ua/
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