Полезные свойства граната

По словам специалиста, гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые помогают снимать воспаление. Также фрукт предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы и помогает избежать таких заболеваний, как инфаркт и инсульт, способствует снижению уровня холестерина в крови.





«Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности головного мозга и болезни Альцгеймера. То есть гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия. Также гранат оказывает достаточно серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы».





По ее словам, для того, чтобы гранат раскрыл все свои полезные свойства, необходимо ежедневно употреблять четверть плода или 30 г гранатового сока. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку. И обязательно после этого полоскать рот.





При выборе граната следует обращать внимание на его хвостик, где раньше находился цветок. Он должен быть сухой и без следов плесени.





«Бывает, что гранат поступает к нам недоспелым либо, наоборот, уже долго лежит и покрыт черными точками. От покупки такого плода лучше отказаться. Хвостик, корона граната, должен быть сухой, и сама корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет», — отметила она.



