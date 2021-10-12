Как сохранить зрение и замедлить процесс старения глаза

Современный образ жизни устроен таким образом, что много времени люди проводят у экранов телевизоров или гаджетов.





В Центре общественного здоровья Украины рассказали правила для сохранения зрения.





По словам экспертов, на зрение могут влиять даже такие незначительные факторы, как поза, в которой вы используете гаджет. Так, лежать с телефоном или ноутбуком, может быть опасно для кровообращения шейного отдела хребта. Нужно выбрать комфортное расстояние между глазами и устройством, оно должно быть от 45 см до 60 см.





Также необходимо настроить оптимальную яркость и контрастность экрана на устройстве. Так как экраны излучают синий свет, который опасен для глаз, стоит проконсультироваться с врачом и выбрать специальные очки или линзы от его негативного воздействия.





Важно соблюдать режим и не использовать гаджеты за 2-3 часа до сна. Также во время контакта с устройствами необходимо соблюдать правило 20-20-20. Каждые 20 минут нужно смотреть на 20 метров или шагов вперед в течении 20 секунд.





Врачи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и не забывать о физических упражнениях.



