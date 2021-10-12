Последствия позднего ужина для здоровья

Возможно, результаты американского исследования смогут заставить нас отказаться от пагубной привычки. В ходе научной работы питание добровольцев в течение восьми недель было подчинено расписанию: с 8 до 19 часов испытуемым полагалось три основных приема пищи и два перекуса. Затем на восемь недель график менялся: теперь все приемы пищи должны были совершаться с 12 до 23 часов. Между стадиями эксперимента была пауза в пятнадцать дней.





В результате исследования ученые выявили прямую зависимость между временем последнего приема пищи и набором жировой массы: чем позже доброволец ел последний раз, тем сильнее толстел. Исследователи объясняют это тем, что во сне в организме меняется синтез гормонов. Инсулин не вырабатывается в достаточном для выведения глюкозы количестве, что приводит к повышению уровня холестерина и сахара в крови. Это может вызывать сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Кроме того, при позднем питании не успевают вырабатываться гормоны грелин и лептин, влияющие на чувство сытости. Чем раньше человек покончит с едой на сегодня, тем быстрее и дольше наступит чувство сытости, тем меньше вероятность, что захочется чем-нибудь еще перекусить на ночь.



