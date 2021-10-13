Эффективный напиток для укрепления иммунитета

Однако не все знают, что его безалкогольный вариант обладает укрепляющими организм противовоспалительными и иммуностимулирующими эффектами.





Диетологи уверяют, что вполне возможно готовить глинтвейн и без вина, добавляя все остальные составляющие и проваривая содержимое на огне. Тогда им смогут насладиться и взрослые, и дети. Для основы можно взять виноградный сок, вишневый сироп или морс.





В такой напиток добавляют корицу, гвоздику, кориандр, также можно нарезать дольку апельсина и немного лимонной цедры. Может быть, специфический вкус глинтвейна будет утрачен, но согревающий эффект останется.





Такой безалкогольный глинтвейн защитит холодными вечерами от простуды и прочих неприятных сезонных инфекций.





Глинтвейн становится полезным благодаря большому количеству кверцетина (природное биохимическое вещество, останавливающее развитие хронических заболеваний сосудов), который содержится в апельсине. Медики советуют добавлять в глинтвейн побольше гвоздики, корицы, кардамона, так как специи обладают тонизирующим, иммуностимулирующим и противовоспалительным действиями.



