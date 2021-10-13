Витамин, который поможет продлить молодость

А пока такие изобретения не появились, остается прибегать к помощи того, что имеется в наличии, и начинать нужно с питания.





Так, нутрициолог Юлия Макаренкова назвала витамин молодости, который следует включить в рацион для отстрочки старости и сохранения естественной красоты.





Об этом она рассказала в Instagram.





Главный антиоксидант для клеточных мембран – витамин Е. При взаимодействии с радикалами он работает как очень клейкая лента, которая легко собирает все типы радикалов. Затем превращает их в безопасные соединения.





Молекула витамина Е очень подвижна (спирт с длинным хвостом) и одновременно укреплять и мембрану, и захватывать радикалы. Легко взаимодействует с другими антиоксидантами.





При этом у Витамина Е есть свой личный антиоксидант – Витамин С. Он помогает сохранить работу Витамина Е в течение длительного времени. Поэтому их часто рекомендуется применять совместно.





Витамин Е – активатор белкового синтеза в мышцах, коже. Как кофактор, принимает участие в продукции коллагена, эластина. При беременности важен для формирования плаценты.





Незаменимый помощник для текучести крови. Снижает вязкость крови и может связать плохой холестерин, выводя его в печень и кишечник.





Помогает укрепить сосудистые стенок и защитить их от повреждений. Участвует в формировании эритроцитов.





Активатор репродуктивной функции организма. Регулирует баланс половых гормонов как и для мужчин так и для женщин.





Специалист не рекомендует пить этот витамин без анализов.



