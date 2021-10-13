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Леди
Красота и здоровье
13 октября 21, 11:49
Витамин, который поможет продлить молодость
витамин Е
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Мечта найти тот самый элексир молодости, молодильные яблочки и подобные мифические преображатели преследует женщин с давних времен.
А пока такие изобретения не появились, остается прибегать к помощи того, что имеется в наличии, и начинать нужно с питания.

Так, нутрициолог Юлия Макаренкова назвала витамин молодости, который следует включить в рацион для отстрочки старости и сохранения естественной красоты.

Об этом она рассказала в Instagram.

Главный антиоксидант для клеточных мембран – витамин Е. При взаимодействии с радикалами он работает как очень клейкая лента, которая легко собирает все типы радикалов. Затем превращает их в безопасные соединения.

Молекула витамина Е очень подвижна (спирт с длинным хвостом) и одновременно укреплять и мембрану, и захватывать радикалы. Легко взаимодействует с другими антиоксидантами.

При этом у Витамина Е есть свой личный антиоксидант – Витамин С. Он помогает сохранить работу Витамина Е в течение длительного времени. Поэтому их часто рекомендуется применять совместно.

Витамин Е – активатор белкового синтеза в мышцах, коже. Как кофактор, принимает участие в продукции коллагена, эластина. При беременности важен для формирования плаценты.

Незаменимый помощник для текучести крови. Снижает вязкость крови и может связать плохой холестерин, выводя его в печень и кишечник.

Помогает укрепить сосудистые стенок и защитить их от повреждений. Участвует в формировании эритроцитов.

Активатор репродуктивной функции организма. Регулирует баланс половых гормонов как и для мужчин так и для женщин.

Специалист не рекомендует пить этот витамин без анализов.

Источник: https://www.facenews.ua/
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