Леди Красота и здоровье
13 октября 21, 11:49
Витамин, который поможет продлить молодость
А пока такие изобретения не появились, остается прибегать к помощи того, что имеется в наличии, и начинать нужно с питания.
Так, нутрициолог Юлия Макаренкова назвала витамин молодости, который следует включить в рацион для отстрочки старости и сохранения естественной красоты.
Об этом она рассказала в Instagram.
Главный антиоксидант для клеточных мембран – витамин Е. При взаимодействии с радикалами он работает как очень клейкая лента, которая легко собирает все типы радикалов. Затем превращает их в безопасные соединения.
Молекула витамина Е очень подвижна (спирт с длинным хвостом) и одновременно укреплять и мембрану, и захватывать радикалы. Легко взаимодействует с другими антиоксидантами.
При этом у Витамина Е есть свой личный антиоксидант – Витамин С. Он помогает сохранить работу Витамина Е в течение длительного времени. Поэтому их часто рекомендуется применять совместно.
Витамин Е – активатор белкового синтеза в мышцах, коже. Как кофактор, принимает участие в продукции коллагена, эластина. При беременности важен для формирования плаценты.
Незаменимый помощник для текучести крови. Снижает вязкость крови и может связать плохой холестерин, выводя его в печень и кишечник.
Помогает укрепить сосудистые стенок и защитить их от повреждений. Участвует в формировании эритроцитов.
Активатор репродуктивной функции организма. Регулирует баланс половых гормонов как и для мужчин так и для женщин.
Специалист не рекомендует пить этот витамин без анализов.
Источник: https://www.facenews.ua/