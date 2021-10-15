Лучший способ укрепления иммунитета

Старая поговорка «Яблоко в день может отпугнуть врача», в конце концов, может оказаться правдивой. Употребление в пищу питательных продуктов, богатых определенными витаминами, может помочь вашей иммунной системе бороться с болезнями. Об этом пишут эксперты из Клиники Кливленда.





Диетолог Джулия Зумпано рассказала о необходимых витаминах и о том, в каких продуктах их можно найти и как они могут помочь вам сохранить здоровье.





Витамин С - один из самых мощных бустеров иммунной системы. Фактически, недостаток витамина С может даже повысить предрасположенность к заболеваниям. Продукты, богатые витамином С, включают апельсины, грейпфруты, мандарины, клубнику, сладкий перец, шпинат, капусту и брокколи. Ежедневное потребление витамина С необходимо для хорошего здоровья, потому что ваше тело не производит и не хранит его. Хорошая новость заключается в том, что витамин С находится в очень многих продуктах питания , что большинство людей не нужно принимать витамин C дополнение , если врач не советует это.





Витамин B6 жизненно важен для поддержки биохимических реакций в иммунной системе. Продукты, богатые витамином B6, включают курицу и рыбу, такую ​​как лосось и тунец. Витамин B6 также содержится в зеленых овощах и нуте, который является основным ингредиентом хумуса.





Витамин Е - мощный антиоксидант, который помогает организму бороться с инфекциями. Продукты, богатые витамином Е, включают орехи, семена и шпинат.



