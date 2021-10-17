Опасные продукты натощак

Мы решили поделиться с вами мнением диетологов относительно того, какие продукты точно не стоит есть натощак. Но сначала напомним вам, что пищеварительной системе требуется некоторое время, чтобы она начала функционировать после долгих часов сна. Поэтому приступайте к завтраку минимум через два часа после пробуждения. Итак, примеры противоречивого завтрака:





Острая пища





Употребление в пищу специй и перца чили натощак может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, что может привести к кислотным реакциям и спазмам. Поверьте, расстройство желудка — это не то, чем вы хотели бы занять свой день.





Сладкие продукты или напитки





Хотя у большинства из нас сложилось впечатление, что полезно начинать свой день со стакана фруктового сока, это не совсем так. Некоторые диетологи не рекомендуют завтракать стаканом свежевыжатого сока, так как это может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которая все еще просыпается после долгих часов отдыха. Кроме того, если сок был выпит натощак, сахар в виде фруктозы может вызвать перегрузку печени. Обработанный сахар еще хуже, поэтому избегайте десертов на завтрак или слишком сладких смузи.





Бананы





По причине большого содержания магния, потребление на голодный желудок бананов может привести к нарушению кальций-магниевого баланса в человеческом организме. Все это чревато появлением ряда сердечно-сосудистых болезней.





Цитрусовые





Несомненно, фрукты очень полезны, но и их стоит есть в определенное время. Употребление в пищу цитрусовых на голодный желудок может увеличить выработку кислоты. Кроме того, большое количество клетчатки и фруктозы натощак может замедлить пищеварительную систему. Особенно следует избегать употребления по утрам фруктов с жесткими волокнами — гуаву и апельсин.





Хурма





В этом фрукте содержатся в большом количестве пектин и дубильная кислоты, которые во время реакции с желудочным соком превращаются в гелеобразное вещество. В итоге возможно появление желудочного камня. Такие же побочные эффекты имеются в помидорах, если употреблять их на голодный желудок.





Сырые овощи





Этот пункт специально для тех, кто придерживается диеты и считает, что салаты полезны в любое время дня. Диетологи утверждают, что сырые овощи, все же не лучшая еда натощак. Они богаты клетчаткой, которая может увеличить нагрузку на желудок. Кроме того, овощи на завтрак могут вызвать метеоризм и боли в животе.





Холодные напитки





Вы, наверное, слышали, что лучше начинать день с теплой воды и меда, но многие из нас вместо этого испытывают искушение выпить стакан ледяного кофе. Употребление напитков со льдом натощак может повредить слизистую оболочку и замедлить пищеварение в течение дня, тогда как теплые напитки, наоборот, помогают запустить вашу систему и обмен веществ.





Йогурт





При потреблении на голодный желудок, йогурт утрачивает существенную часть собственных полезных качеств. Его рекомендовано употреблять спустя два часа после еды либо перед сном. Только в этих случаях он действительно оказывает помощь в процессе пищеварения.





Кофе





Многие предпочитают начинать день с чашки кофе. Это один из самых простых способов взбодриться после сна, но пить кофе натощак вредно. Кофе стимулирует секрецию соляной кислоты в пищеварительной системе, что в некоторых случаях приводит к гастриту.





Газированные напитки





Газированные напитки вредны для здоровья, независимо от того, в какое время дня вы их пьете, но еще хуже, если вы пьете их натощак, так как газированные кислоты смешиваются с кислотами желудка, вызывая тошноту и газы. Желудок выделяет кислоту, чтобы помочь переварить пищу, но если вы ничего не успели съесть, то в пищеварительной системе образуется избыток кислоты, что может привести к спазмам желудка или боли.





Чеснок





В нем содержится аллицин, который раздражает кишечник, а также стенки желудка. Это чревато появлением гастроспазма.





Консервы и копчености





Эту пищу довольно сложно назвать полезной не только на завтрак: ароматизаторы, консерванты, много соли... делают свое нехорошее дело, отражаясь на состоянии организма в целом.

Таким образом, даже если вы голодны — не спешите есть, что попадется. Помните: не всю пищу можно использовать для потребления на голодный желудок. А если вам не хочется иметь дело с различными желудочно-кишечными расстройствами, тогда лучше отдать предпочтение овсяной каше, яйцам и меду.



