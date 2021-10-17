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Леди
Красота и здоровье
16 октября 21, 19:31
Что произойдет с организмом, если есть хурму каждый день
Хурма
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Этот вкусный осенний и зимний фрукт порадует весь организм – от кожи до кишечника
Хурма - полезнейший осенний фрукт!

- Хурма содержит достаточное и полноценное количество полезных микроэлементов, и обладает множеством незаменимых и очень полезных свойств, - говорит член ассоциации нутрициологов, врач-диетолог Людмила Денисенко. – Не самый главный, но все же существенный - благодаря обилию глюкозы и фруктозы двумя-тремя плодами хурмы можно утолить голод. И хотя меди и цинка в яблоках больше, этот фрукт первенствует по содержанию натрия, калия, магния, кальция, железа. Да и пищевых волокон в хурме на порядок больше, чем в яблоках. Спелые плоды способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, нормализуют работу кожи и половых желез.

1. Против рака

Хурма способствует задержке роста возрастных новообразований, так же, как и тыква, календула (ноготки), облепиха, абрикос и другие желто-оранжевые плоды и овощи. Благодаря своему ярко оранжевому цвету, плоды хурмы содержат высокий процент бета-каротина, который является очень сильным антиоксидантом веществом, способным бороться со свободными радикалами, разрушающими клеточные структуры, тем самым борясь с признаками старения нашей кожи. Следует заметить, что его в хурме больше, чем в томатах, тыкве и сладком перце.

2. От камней в почках

Содержащийся в хурме магний снижает вероятность образования камней в почках, помогает выводить из организма соли натрия и разгружать почки. Этот фрукт обладает мочегонным действием и тонизирующими свойствами.

3. Сердечникам показана.

Хурма полезна сердечникам, потому что в ней много калия. Она вполне может заменить валокордин. Съедайте по 2-3 плода хурмы ежедневно, и вы надолго забудете о болях в сердце. Кроме того, по утверждению шотландских ученых, в борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки.

4. Для сосудов.

Богатая витаминами С и Р хурма благотворно влияет на сосуды, снижает их хрупкость и проницаемость. Этот плод врачи рекомендуют употреблять страдающим варикозной болезнью и кровоточивостью десен.

5. От стафилококка.

Обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и сенной палочки, золотистого стафилококка.

6. При диарее.

Сок хурмы помогает избавиться от хронической диареи. Разрежьте 6 спелых плодов на части и держите их в 3-х стаканах кипящей воды под крышкой 20 мин. Отвар процедите, и принимайте по 0,5 л через каждые 4 ч.

7. Для гипертоников и от отеков.

При гипертонии, отеках листья хурмы вымойте, высушите, разотрите в ступке в порошок и принимайте по 1/4 ч. л. 2 раза в день после еды в течение 5-7 дней.

8. От анемии.

Хурма богата железом, поэтому ее сок рекомендуют при анемии 2 раза в день по 50-100 мл перед едой. Кроме того, это успокаивает нервную систему, повышает работоспособность.

9. От кашля.

Полезно полоскать горло соком одного спелого плода, смешанным с 3,5 столовыми ложки теплой воды.

10. Маску на лицо!

Маска из мякоти хурмы и яичного желтка просто незаменимый помощник при расширенных порах и склонности к угрям. А еще хурма прекрасно тонизирует, освежает и даже борется с первыми признаками старения кожи.

Чтобы сделать маску для тонуса, хурму измельчают на терке, кашицу смешивают со сливками или желтком в равных количествах. Наносят на 15-20 минут, после чего маску снимают теплым влажным тампоном, а лицо ополаскивают холодной водой. На курс назначают 15-20 масок.

ВАЖНО!

Из-за высокого содержания легкоусвояемых сахаров хурму не рекомендуется употреблять при ожирении и сахарном диабете. Кроме того, специалисты предупреждают, что для небольшого количества людей этот восточный плод весьма коварен - переев его недоспелым, можно заполучить кишечную непроходимость.

Почему она вяжет

Вяжущий эффект этого экзотического фрукта объясняется большим содержанием танина в плодах во время созревания. Это вещество исчезает, как только фрукт полностью созревает.

На то, что хурма зрелая, указывают ее ярко-оранжевый цвет и коричневатые листочки. Зрелые плоды должны быть достаточно мягкими. А вот если на этом фрукте появились черные точки и пятна, то он уже начал портиться.

Хранить хурму нужно очень бережно, избегая повреждения поверхности плодов. Для незрелых плодов вредно переохлаждение. Спелую хурму или ее мякоть можно хранить в холодильнике несколько дней, также можно заморозить впрок. И на полгода - таков срок хранения замороженных ягод хурмы - вы будете обеспечены полезными для организма веществами.

Источник: kp.ru
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